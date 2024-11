Persecución policial deja cuatro detenidos tras robo a colegio en Maipú

12 nov. 2024 - 04:39 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a cuatro sujetos por su presunta participación en un robo a un colegio dentro de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. El hecho se reportó durante la madrugada de este martes y concluyó en Cerrillos tras una persecución policial.

Los cuatro imputados fueron capturados luego de protagonizar un accidente vehicular. No obstante, otro automóvil involucrado en el delito logró darse a la fuga.

Robo a colegio y persecución policial

"A las 01:30 horas, a través de comunicado de CENCO, se informó que Colegio Municipal Monseñor Carlos Oviedo, una cantidad indeterminada de sujetos a bordo de dos vehículos se encontraban sustrayendo especies de dicho centro educacional", reportó Carabineros.

Una vez en el lugar, personal policial sorprendió a los delincuentes subiendo a dos automóviles, dando inicio a una persecución que concluyó en la comuna de Cerrillos tras la colisión de uno de los vehículos.

El capitán Braulio Vittini, Oficial de ronda Prefectura Rinconada de Carabineros, explicó: "Andaba un vehículo Mazda gris que logró darse a la fuga; sin embargo, se logra la detención de todos los ocupantes del vehículo rojo".

Respecto al perfil de los sujetos aprehendidos, el oficial detalló que se trata de cuatro hombres adultos de nacionalidad chilena y de los cuales tres cuentan con antecedentes por delitos de robo con violencia, robo con intimidación y receptación.

En cuanto a las especias robadas, Vittini declaró: "Al interior se encontraron dos notebooks y cuatro computadores 'All in one', se está determinando a través de las diligencias si estos fueron sustraídos al interior de este colegio o son producto de algún otro ilícito".

