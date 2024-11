"No fue un accidente por causa común": El duro relato de viuda de gásfiter fallecido en La Moneda

11 nov. 2024 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de lunes, Maritza Soto, la viuda de hugo Morales, el gásfiter fallecido en La Moneda el pasado 28 de septiembre, le exigió a las autoridades que investiguen y aclaren lo que sucedió con su marido y afirmó que su muerte se dio producto del exceso de trabajo.

Así lo manifestó mientras participaba de una manifestación frente al Palacio de La Moneda que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para pedir justicia por la muerte de Morales.

"Esto se produce a causa del exceso laboral"

Maritza Soto, en conversación con Radio Bío Bío, comentó que "estamos acompañando acá a los compañeros de mi esposo Hugo Morales, estoy acompañada también por mis hijos. Lo que nosotros estamos buscando es que se sepa y se esclarezca el hecho, en las condiciones que él falleció".

La mujer además sinceró que "si bien es cierto que a él le dio un infarto al corazón, nosotros, por los antecedentes que tenemos, esto se produce a causa del exceso laboral, a causa del acoso laboral. No fue un accidente por causa común, sino que fue un accidente laboral".

Cabe recordar que Hugo Morales tenía 63 años y contaba con problemas cardíacos que eran conocidos en La Moneda, sin embargo, el día de su muerte realizó horas extras y terminó trabajando 18 horas seguidas hasta antes de perder la vida cerca de las 3 de la madrugada.

Por ese motivo, muchos han solicitado la renuncia de Antonia Rozas, directora administrativa de La Moneda, a lo que Maritza afirmó que "estamos pidiendo que se esclarezcan los hechos y que la persona que sea responsable asuma los hechos que acontecieron ese día".

La exigencia de los trabajadores al presidente Boric

El presidente de la ANEF, José Pérez, lideró la manifestación de esta mañana y comentó al citado medio que "el presidente de la República tiene que evaluar una medida rápida. Y que la asesora, también, que le diga la verdad".

"Aquí no es un capricho, no es una atención gratuita, no es un gallito. Es la memoria del trabajador que ya no está con nosotros", agregó tras calificar como "condiciones precarias" en la que se encuentran los trabajadores de La Moneda.