"Estaba deshidratado": Video muestra emotivo rescate a perrito que estaba atrapado en balcón de edificio en construcción

11 nov. 2024 - 15:51 hrs.

Un video al que tuvo acceso Meganoticias muestra el rescate de un perro que se encontraba atrapado en el balcón de un edificio que está en construcción en el sector Curauma, comuna de Valparaíso, en la región del mismo nombre.

Como se puede apreciar en el registro, un vecino del condominio debió subir hasta el departamento en el que se encontraba atrapado el can para poder rescatarlo. "Qué crueldad más grande", se le escucha decir en el video.

Cuando logró acceder al inmueble, llamó al can y le abrió la puerta de la terraza para acariciar al perrito mientras salía del pequeño espacio en el que se encontraba atrapado. "Hola mi amor, ven, por qué te dejaron encerradito acá", le dijo.

"Estaba bastante deshidratado"

El héroe de este video explicó que vive en los edificios que están frente a la construcción y que la tarde del domingo logró divisar a lo lejos al perrito atrapado en el tercer piso de uno de los departamentos, por lo que decidió ir en su rescate. Luego, supo que se trata de uno de los canes cuidadores de la obra en construcción.

"Estaba atrapado, estaba la terraza, como se puede ver en el video, cerrada con una puerta y una mampara, evitando que se abra la puerta", explicó a Meganoticias.cl.

El vecino detalló que estaban lejos del guardia de la construcción, al que trató de hacerle señas, sin embargo, este no lo vio. Ante ello, relató que "en vez de darme la vuelta completa a la manzana e ir a buscarlo (al guardia), me metí a la obra, a hacer lo que tenía que hacer: que era sacar al perrito de ahí. Todo en 5 minutos".

Este hombre explicó que los maestros trabajarían hasta el viernes y solo algunos el sábado. De acuerdo a su relato, "no estuvieron trabajando en esa torre el sábado, así que el perrito puede ser que haya estado del viernes ahí. Se notaba que estaba bastante deshidratado, tomó agüita al tiro (...) Por lo que veía, el perro quizás ya estaba pensando en tirarse del tercer piso".

El vecino contó que el perro actualmente permanece en la obra cumpliendo sus labores de vigilancia. "Ojalá que esto no se repita, son animales traídos a la obra para cuidarla y más encima tienen estos comportamientos que no son dignos de personas. No le estoy echando la constructora, pero alguien lo dejó ahí, no me cabe en la cabeza con qué intención", finalizó.