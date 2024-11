¿No más propinas? Avanza proyecto de ley que pone fin a esta práctica en algunos comercios

07 nov. 2024 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que pretende impedir que diferentes sectores del comercio sugieran o exijan la entrega de propina en establecimientos que no cuenten con atención de garzones al público.

La norma, respaldada en general, propone modificar el Código del Trabajo para garantizar que las y los clientes no se sientan presionados a otorgar propinas adicionales después de haber pagado por un servicio.

¿Qué lugares podrán solicitar el pago de propina?

En concreto la iniciativa busca establecer con claridad cuáles son los lugares en los que se puede solicitar propina a los clientes, ya que la idea es que la medida solo se aplique en establecimientos que atiendan público a través de garzones, como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares.

Con ello, se busca eliminar la solicitud de propinas en otros tipos de recintos, tales como locales de rápida, cafeterías y hasta peluquerías, en las que no hay una atención directa de un mesero a la mesa de los clientes.

En el último tiempo se ha hecho común la solicitud de propina en lugares de este tipo, lo que ha generado denuncias a los comercios que exigen ese pago extra, lo que provoca incomodidad y malestar en las y los consumidores, afectando sus derechos.

Junto a esto, la idea del proyecto es también proteger los derechos de las y los trabajadores y evitar la explotación o abuso por parte de los empleadores. Esto, porque podrían ser presionados a solicitar propinas para aumentar sus ingresos sin tener acceso a una compensación justa.

¿Es obligatorio pagar propina?

No, la propina no es obligatoria en ningún tipo de comercio, sino que usualmente restaurantes y locales con atenciones de garzones sugieren como propina un 10% del valor total de lo consumido. No obstante, los clientes tienen el derecho a no cancelar ese cobro extra, o bien pueden pagar un porcentaje menor o hasta mayor si así lo desean.

Por ello, es que este nuevo proyecto solo busca regular los lugares en los que se puede recomendar la entrega de propina, con el objetivo de que los clientes no se sientan presionados a entregarla en cualquier tipo de servicio.

Para continuar el trámite legislativo, la comisión fijó como plazo para presentar indicaciones el 18 de noviembre, tras lo cual comenzará la votación en particular de la norma.