¿Por qué Arturo Vidal fue trasladado a la comisaría tras denuncia de agresión sexual en Vitacura?

04 nov. 2024 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, una mujer denunció haber sufrido una agresión sexual al interior de un bar en Vitacura. Desde la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmaron que habría diligencias pendientes que involucran a jugadores de Colo Colo, entre ellos, Arturo Vidal.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel Gerardo Aravena, de la prefectura Santiago Andes, indicó que "ante la denuncia de un hecho delictual que habría afectado a una mujer mayor de edad, en ese contexto se toma contacto con la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, quienes disponen la participación de OS9 y Labocar".

"Se encuentra en etapa preliminar, hemos estado haciendo las primeras indagaciones", señaló la autoridad policial respecto a las pericias del hecho.

El teniente Aravena confirmó que Arturo Vidal fue trasladado hasta la 37° Comisaria de Carabineros. "La persona que ustedes mencionan fue traslada hasta la 37° Comisaria dentro del contexto de estas primeras diligencias, bajo la figura de un control de identidad investigativo, luego de lo cual pudo continuar con sus actividades".

Por otro lado, la autoridad policial precisó que "se realizaron varios empadronamientos no solo a esta persona -Arturo Vidal-, no obstante conforme algunos antecedentes, los carabineros tomaron la determinación que en este caso en particular se realizara un control de identidad investigativo en la comisaria".

Sin embargo, respecto a los otros presuntos involucrados, el teniente Aravena recalcó que "a las otras personas se les realizó el control de identidad preventivo en el lugar. Probablemente, van a ser citados en algún minuto a prestar declaraciones"

