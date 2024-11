"Que la justicia castigue al desgraciado": El sentido llamado de madre de mujer asesinada por su pareja en El Quisco

04 nov. 2024 - 10:32 hrs.

Durante el domingo se realizó el velorio de Yessenia Ibarra Contreras, víctima de un supuesto asesinato por parte de su pareja, identificado bajo las iniciales F.J.A.S. y quien hoy cumple prisión preventiva, a la espera de lo que dictamine la justicia sobre su eventual responsabilidad.

Ajeno a lo que señalen los tribunales penales, la familia de la mujer de 36 años pide las mayores penas para el sujeto. Según acusa, los cuatro años de relación estuvieron marcados por la violencia que él ejercía sobre ella, llegando a su punto máximo el jueves 31 de octubre.

Los antecedentes señalan que la mañana de aquel día, el sospechoso la apuñaló mortalmente en el cuello, dejando sin madre a tres adolescentes y al sector La Princesa, en la comuna de El Quisco, totalmente devastado.

"Se tiene que podrir en la cárcel"

Liliana Contreras es la mamá de Yessenia. Fueron tantos los episodios de maltratos por parte del hombre, que el crimen de su hija lo sentía como una posibilidad real. "Una vez la quemó en la playa, la tiró al fuego, la dejó toda quemada y hasta le cortó un dedo. Se ensañaba este desgraciado (...) no era para que le pasara esto que le hizo ese infeliz", expresó la afectada.

"Esto no puede quedar así, el desgraciado que me quitó a mi hija se tiene que podrir en la cárcel, no vamos a permitir que salga. Me dejó a mis dos nietas y nieto sin su mamá. ¿Cómo hago ahora para darles consuelo? ¿Cómo les puedo quitar este dolor tan grande que están sintiendo?", declaró a Líder de San Antonio.

Acusado tendría graves antecedentes, según familia de Yessenia

Mientras el supuesto culpable cumple prisión, Liliana envió un mensaje a los tribunales que definirán el futuro penal del hombre: "Que la justicia haga su trabajo y lo castigue. Aquí no estoy solamente yo sufriendo, también lo están sus tres hijos, la familia, sus amigos, los vecinos. Los jueces que hagan su trabajo y sequen en la cárcel a este desgraciado".

Contreras aseguró que el acusado "venía arrancando de Arica, porque además es un violador, un abusador sexual. Todo el daño que hizo no puede quedar impune, tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija, tiene que podrirse en la cárcel".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.