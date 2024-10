Hombre muere atropellado por chofer de bus Red en San Bernardo: Habían discutido por choque contra auto de la víctima

31 oct. 2024 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada del pasado lunes 28 de octubre, un hombre falleció luego de haber sido atropellado por un bus del sistema Red de movilidad en la comuna de San Bernardo.

En un principio, se creía que se había tratado de un accidente de tránsito, sin embargo, gracias a cámaras de seguridad en el lugar de los hechos, el caso dio un vuelco.

¿Qué se sabe del atropello de bus Red en San Bernardo?

Según los registros, el conductor de la micro habría dirigido la máquina directamente contra este hombre, luego de que ambos sostuvieron una discusión producto de un choque entre ambos.

"Él andaba en un cumpleaños con sus amigos, y cuando venía el chofer de la micro lo chocó y mi hermano se devolvió para decirle que le pagara", sostuvo Valentina Tapia, hermana de la víctima.

"Ahí la micro lo pescó, pero no era la forma porque él no es un perro, ni un perro merece esto, es mi hermano es un ser humano y ahora quién me devuelve a mi hermano, dejó 3 niños", agregó la mujer.

Vecinos intentaron linchar al chofer de la micro

En cuanto al hombre fallecido, se trata de William Tapia, padre de tres hijos y conocido en el sector. Vecinos aseguran que luego del atropello, otras personas salieron a golpear al chofer, incluso, llegaron al terminal de los buses y causaron destrozos a algunos buses.

Desde la Fiscalía señalaron que, "tenemos que investigar las condiciones en las que se produce aquello, el vehículo pierde trayectoria, pero también arrolló a la persona que está delante de ella, que es la víctima".

El conductor del bus de RED fue detenido. La Brigada de Homicidios está analizando este registro clave para establecer si hubo o no intención de atropellar a William Tapia y se espera que este jueves sea formalizado.