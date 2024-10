La otra denuncia contra el alcalde electo de Nancagua: Lo acusan de abuso sexual en prueba para licencia de conducir

30 oct. 2024 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas figuras que están enfrentando procedimientos judiciales fueron electas en estas elecciones municipales. Entre ellas se encuentra Aníbal Valenzuela, quien fue elegido como alcalde de la comuna de Nancagua, en la región de O'Higgins, y que se encuentra imputado por el caso de las licencias falsas que fueron otorgadas indebidamente a jugadores de Colo Colo. Por este caso estuvo en prisión preventiva y habría pagado una caución de $3 millones para quedar en libertad.

Pero eso no es todo, y es que en febrero deberá asistir a una audiencia de juicio oral simplificado por una denuncia de abuso sexual en su contra, delito que habría cometido cuando se desempeñaba en la oficina de tránsito del municipio.

¿Qué se sabe de la denuncia por acoso sexual en contra de Aníbal Valenzuela?

De acuerdo a la Fiscalía, los hechos denunciados ocurrieron cerca de las 09:00 horas del 18 de marzo de 2022, cuando el ahora alcalde electo se encontraba realizando labores en la oficina de tránsito de la Municipalidad. Específicamente, estaba a cargo de realizar los exámenes para obtener la licencia de conducir.

La víctima se encontraba efectuando la prueba psicométrica cuando Valenzuela "se baja los pantalones hasta media pierna y comienza a abrazarla por la espalda", detalla la acusación del Ministerio Público.

Cuando la mujer se percató de la situación, el imputado se habría cubierto rápidamente, pero posteriormente habría vuelto a efectuar actos de significación sexual. Finalmente, la víctima se retiró atemorizada del lugar, según la Fiscalía, que pide para el alcalde electo una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de abuso sexual por sorpresa.

"No podía creer lo que estaba pasando"

Marisol García Carrera, abogada de la víctima, contó en conversación con Meganoticias.cl que su representada "estaba haciendo el examen, en la parte de la tijera, y (Valenzuela) comienza a moverse detrás de ella".

"Ella no se atrevía a darse vuelta porque no podía creer lo que estaba pasando. De verdad era algo muy insólito", agregó. "Queda bastante shockeada, sale del examen e inmediatamente llega a su casa, cuenta lo que le ocurrió y se pone a llorar. La hermana la incita a que haga inmediatamente una denuncia. De hecho, la hermana hizo una funa por las redes sociales en contra de este sujeto".

La abogada afirmó que luego de que se difundiera el caso por redes sociales aparecieron otras eventuales víctimas que habrían sufrido abusos por parte de Valenzuela en las mismas circunstancias. Sin embargo, muchas manifestaron temor de denunciar y solo una de ellas prestará declaración en la audiencia de juicio oral fijada para el 10 y 11 de febrero de 2025 en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz.

Aníbal Valenzuela denunció a la víctima y a su hermana por calumnia e injurias

Debido a la funa, Valenzuela se querelló por calumnias e injurias, siendo la víctima y su hermana condenadas a pagar una multa. "Fue una condena bastante simbólica. Prácticamente no tuvo mayor efecto que el pago de una multa... Si bien es cierto, este (la funa) no es el medio para hacer justicia, por así decirlo, igualmente, la baja penalidad consideró un poco los hechos que estaban en juego", señaló García Carrera.

Sin embargo, la causa de injurias y calumnias no estuvo exenta de polémicas. "Fueron a declarar todos los funcionarios de la municipalidad intentando encubrir el comportamiento de este tipo, porque en realidad era difícil que ellos pudiesen haber dicho algo, ya que esto ocurrió dentro de la sala donde se llevaba el examen psicométrico. El desfile de funcionarios de la municipalidad y el apoyo que él recibió fue bastante contundente... Por lo tanto, sus redes de apoyo eran importantes", expuso la abogada.

Psicóloga desaparecida

Marisol García planteó otra problemática en la denuncia de abuso: la psicóloga que emitió el informe de intervención postraumático no quiso declarar en el juicio por injurias ni calumnias, y ahora, aunque fue citada, no ha podido ser ubicada para que asista al procedimiento por el delito de abuso.

"Ya no registra el domicilio, dejó de trabajar, la hemos tratado de ubicar por otros medios, no la han podido ubicar en ningún domicilio y ahora yo ya pedí ayuda a la Fiscalía para que traten de ubicar a esa psicóloga", indicó. "Nosotros pensamos o que recibió amenazas o que le dio miedo. No lo sabemos, pero la verdad es que la chica desapareció".

Asimismo, la abogada destacó la idea de que el alcalde electo tiene una red de apoyo importante: "Quedó de manifiesto luego de las elecciones municipales que el tipo maneja una red de apoyo importante dentro de la municipalidad. El solo hecho de que él esté formalizado en una causa donde intervienen no solamente futbolistas, sino que el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, estamos hablando de que es gente bastante poderosa".

De todos modos, dijo que "no podía creer" que Valenzuela fuera electo como alcalde: "El abuso se lleva a efecto en las dependencias de la municipalidad, es decir, en el lugar de acceso al público de chicas, de jóvenes, donde el tipo ejerció sus funciones también".

Hasta el cierre de la nota Meganoticias.cl no ha logrado tomar contacto con Aníbal Valenzuela.

