Video muestra intento de robo a alcalde electo de Macul: "Me pusieron las manos arriba con pistola"

29 oct. 2024 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad captaron el intento de robo que sufrió este martes el alcalde electo de la comuna de Macul, Eduardo Espinoza (Partido Republicano), a las afueras del domicilio de un amigo. Los delincuentes no lograron sustraer ninguna de las pertenencias de la víctima durante el atraco.

El incidente ocurrió en el sector de calle Los Olmos, minutos después de que Espinoza concurriera a una sucursal de BancoEstado para retirar dinero en efectivo.

El video del intento de robo al alcalde de Macul

En las imágenes se puede apreciar al auto en el que se movilizaba Espinoza estacionado frente a la vivienda, esperando que el portón abriera.

El alcalde electo y su amigo descendieron del vehículo y estaban acercándose al portón cuando otro automóvil se estacionó en las cercanías, descendiendo de él sujetos desconocidos.

Al percatarse de la situación, Eduardo Espinoza y el hombre que lo acompañaba corrieron al interior de la vivienda, siendo perseguidos por los delincuentes.

¿Qué se sabe del portonazo al alcalde electo de Macul?

De acuerdo a información de Carabineros, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:40 horas en el sector de calle Los Olmos, hasta donde llegaron los delincuentes que al parecer eran menores de edad y estaban premunidos con armas de fuego.

En conversación con Meganoticias, Espinoza contó que "al abrir el portón nos dimos cuenta de que se paró un auto y venían los delincuentes. Alcancé a gritar a mi amigo y salimos corriendo".

"Vivimos una situación súper dramática, que no es primera vez que la vivo tampoco, aquí mismo en el sector. Es una situación que se vive en todo Chile y en Macul, lamentablemente", sostuvo.

Además, relató que "a mí me siguieron hasta el fondo de la casa, me pusieron las manos arriba con pistola. Gracias a dios no me pasó nada más, pero tener a un delincuente con el arma ahí apuntándote es tan grave y te sientes tan desprotegidos".

El alcalde electo afirmó que espera que "estas situaciones cada día sean menos habituales, porque la gente ya no aguantamos más. O son los delincuentes o somos nosotros".