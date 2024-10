Alcalde de Chillán Viejo acusado de VIF queda en libertad y con prohibición de acercarse a la víctima

28 oct. 2024 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

Jorge del Pozo ganó la reelección a alcalde por Chillán Viejo en domingo recién pasado, pero a las pocas horas fue detenido al ser acusado de violencia intrafamiliar (VIF). En esta línea, el edil fue formalizado este lunes, quedó en libertad, con prohibición de acercarse a la víctima y debe abandonar el hogar que compartían.

La detención del alcalde del Pozo

La máxima autoridad de la comuna había sido detenida a eso de las 06:00 horas de este lunes, una vez que finalizaran las celebraciones por su triunfo.

Según lo informado por Carabineros, del Pozo permanecía en estado de ebriedad antes de ser arrestado por el delito de agresion en contexto de violencia intrafamiliar.

De acuerdo al Servicio Electoral de Chile (Servel), el jefe comunal, quien llegó al municipio en 2021, obtuvo 10.288 votos en las urnas, correspondiente a un 52,64%.

¿Qué dijo una abogada de la Fiscalía?

Deysi Salinas Lizama, abogada asesora con especialidad en violencia de género y violencia intrafamiliar de la Fiscalía de Ñuble, dijo que esta es la primera denuncia contra Del Pozo por VIF.

Sin embargo, "nosotros como Ministerio Público no podemos aseverar que este sea el primer hecho o no, porque en los casos de violencia intrafamiliar, muchas veces la víctima no denuncia las primeras agresiones", aclaró.

"Formalmente, podemos decir que no hay denuncias anteriores… Respecto a las medidas cautelares, el Tribunal de Garantía de Chillán concedió las cautelares solicitadas, que era el abandono del imputado del hogar común que compartía con la víctima y la prohibición de acercarse a la misma", añadió Salinas.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.