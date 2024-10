Ricardo Lagos aclara su estado de salud: "Suponer que estoy fallecido me parece una exageración"

26 oct. 2024 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el expresidente Ricardo Lagos explicó su decisión de no participar de las elecciones regionales y municipales que se están desarrollando este fin de semana.

El exmandatario, retirado de la vida pública desde enero de este año, anunció la tarde del viernes que no se presentaría a sufragar en esta ocasión debido a un "cuadro respiratorio".

Su decisión encendió las alarmas en el mundo político, debido a la preocupación por el estado de salud de quien gobernó Chile entre el 2000 y 2006.

¿Qué dijo Ricardo Lagos?

En conversación con The Clinic, fue el propio expresidente quien se tomó las preocupaciones con bastante humor: "Suponer que estoy fallecido me parece una exageración", dijo al explicar que "de salud estoy muy bien".

"No votaré, eso ya lo informé. No iré a las elecciones. Estoy muy bien, pero en su momento me pareció que no era conveniente exponerme a la cantidad de gente que hay al ir a votar", explicó respecto a las razones para no participar de las elecciones.

"Esa es la razón por la que el doctor me sugirió hacer lo que hice: explicar que no iba a ir a votar", añadió Ricardo Lagos antes de terminar su breve conversación con el citado medio.

