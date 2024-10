El relato de adulto mayor que fue arrastrado por auto en Antofagasta: "Agradezco a Dios de que no pasó nada más grave"

24 oct. 2024 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Luis Rojas, adulto mayor que fue arrastrado por un automóvil en Antofagasta, entregó su relato tras el grave hecho que vivió y anunció que junto a su abogado interpondrán una querella en contra del conductor con quien protagonizó el incidente y quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

El caso ocurrió la tarde del pasado lunes 21 de octubre, luego de un accidente de tránsito protagonizado por ambos, instantes tras los cuales el detenido habría intentado fugarse, por lo cual el anciano se abalanzó al capot del vehículo para evitar que escapara del lugar.

"Agradezco a Dios de que no pasó nada más grave"

Tras ser consultado acerca de su estado de salud, Luis contó que "ya la familia está más tranquila, mi nieta anoche me fue a ver y nos abrazamos bastante, y mi señora está tranquila, porque no puede pasar rabia".

De acuerdo a un relato publicado en Antofagasta Al Día, el afectado aseguró que tras ver las imágenes de lo ocurrido, no volvería a abalanzarse en el capot de un auto. "En ese momento no me di cuenta lo que estaba sucediendo, lo único que quería era que el hombre se estacionara y arreglara bien con mi hijo, el conductor regular, por un choque, pero él tenía otra idea", dijo.

Cuando ya se encontraba encima del capot, "me imaginé que iba a para más arriba, pero siguió una cuadra, otra cuadra hasta que en un momento me cansé, me dolieron los brazos y en la vuelta, peligrosa, ahí me caí", añadió.

El adulto mayor también se sinceró diciendo: "Agradezco a Dios de que no pasó nada más grave, porque únicamente tuve lesiones en el brazo, la pierna, me constataron lesiones, me dieron inyecciones y estoy mejor". Luego señaló que por adrenalina y mientras estaba encima del capot, "agarré mi teléfono y quería llamar a mi hijo".

El abogado jefe de Balmaceda Consultores, Ricardo Escobar, quien representa a Luis Rojas, precisó que presentarán una querella contra el imputado, con lo cual buscarán "una cautelar gravosa", ya que "al menos, con los antecedentes preliminares, se considera que es un peligro tanto para la víctima como para la seguridad de la sociedad".

Conductor quedó en prisión preventiva

Respecto al conductor que arrastró al adulto mayor con su vehículo, la Fiscalía de Antofagasta informó que, tras su detención, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, esto luego de que el tribunal entendiera que "su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". El Juzgado de Garantía local, dispuso un plazo de investigación de 120 días.