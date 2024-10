"Es inaceptable": Ministro de Educación responde a supuesta declaración de apoderados tras explosión en el INBA

24 oct. 2024 - 13:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación (Mineduc) y la Dirección de Educación de Santiago, respondieron a un comunicado que circuló por redes sociales, que supuestamente se encuentra firmado por apoderados del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el marco de la explosión que ocurrió en uno de los baños del establecimiento tras el uso de bombas molotov, hecho por el cual se mantienen cinco estudiantes en riesgo vital.

En la declaración se llama a no criminalizar a los estudiantes, asegurando que en las manifestaciones "siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad" y que hay "jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro". En ese sentido, el escrito cierra afirmando que "manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio".

¿Qué respondió el Mineduc sobre el comunicado?

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó que "somos muy conscientes de que vamos en la dirección contraria absolutamente a lo que se sostiene en esa declaración. A mí en lo personal me parece que es inaceptable y por lo que he podido recoger no es representativa de organizaciones formales al interior de la comunidad educativa".

Sobre este último punto, Rodrigo Roco, director de Educación de Santiago, advirtió que "cualquier persona puede agarrar un membrete, escribir algo y tirarlo por la web hoy día, y decir que es representante de algo".

"Esta declaración de estas personas... tendrán que hacerse responsables. ¿Son anónimos? ¿Quiénes son? ¿Alguien preguntó? ¿Quién dio la cara ahí? Perdón que lo diga, es un modus operandi (muy similar) al de un capucha. Tiro algo, pero no me hago cargo de eso", sentenció.

En ese sentido, recordó que "el INBA tiene un centro de padres, madres y apoderados constituidos, y tienen una vocería. Ellos sacaron en su Instagram una declaración oficial que justamente apunta sobre todo al tema de necesitar hacerse cargo de la conmoción que hay en la comunidad".

"Las bombas molotov son un arma"

El ministro Cataldo lamentó y a la vez condenó lo ocurrido en el recinto, recalcando que "las bombas molotov son un arma, con un potencial destructivo de generar daño, de llegar incluso quitar la vida a una persona. No solamente es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos, que deben ser considerados como espacios protegidos".

En esa línea, llamó a la sociedad a abordar estos temas con responsabilidad. "Nos parece muy relevante señalar que las acciones de violencia como la que hemos visto no pueden ser legitimadas como movilizaciones de acción social, porque detrás de esto no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. Una cosa es la movilización social, legítima en cualquier Estado de derecho, otra es legitimar las acciones de violencia cuando son sin sentido".

"Los adultos tenemos una misión que es formar a las nuevas generaciones… Acá hay un problema mucho más grueso, más general, que tiene relación con la dimensión más social, con el papel de las familias en el proceso formativo. Queremos ser enfáticos en que todos los adultos tenemos la misión en trabajar por una sociedad libre de violencia", aseveró.