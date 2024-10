Abogada de denunciante de Monsalve estudia querella tras conocer gestión para que la PDI se acercara a la víctima

23 oct. 2024 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

Como un hecho "grave" calificó la abogada María Elena Santibáñez la orden que habría dado a funcionarios de la PDI el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de acercarse a la víctima antes de que esta efectuara la denuncia por violación.

La supuesta gestión de Monsalve quedó al descubierto este miércoles en la audiencia de cautela de garantías llevada a cabo en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, según expuso el fiscal que lleva adelante la investigación, Xavier Armendáriz.

¿Qué dijo la abogada de la denunciante de Monsalve?

Santibáñez, quien asumió el martes como representante de la denunciante del exsubsecretario del Interior, habló con los medios de comunicación a la salida de la audiencia realizada en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana.

En la instancia, aseguró que no sabía "que funcionarios de la PDI habrían asistido al domicilio de mi representada". "Es una información de la que me enteré hoy día durante la audiencia, que la verdad me sorprendió bastante", dijo.

La abogada sostuvo que le parece "bastante grave, no hay doble lectura en el hecho de que una persona a cargo de las policías haya ordenado este tipo de diligencias, y que además funcionarios de la PDI hayan ido al domicilio de mi representada me parece sumamente grave".

Abogada anunció posibles querellas contra Monsalve

"Vamos a ver la posibilidad de entablar querellas por posibles delitos en relación con eso", agregó al respecto.

"Tengo que conversar con ella (la víctima), de hecho hemos conversado muy poco, como esto está recién empezando. Esta fue la primera audiencia, que fue casi una preformalización en la práctica", zanjó.

