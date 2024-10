"Estos maleantes andaban con taladros": Mujer relata minutos de terror durante robo a su casa en Quilicura

22 oct. 2024 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo se produjo la madrugada de este martes en un domicilio de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana. El ilícito se concretó luego de que una banda irrumpiera en el inmueble y sustrajera artículos electrónicos y también un vehículo, avaluados en cerca de $14 millones.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:40 horas, en la intersección de las calles Guardamar con Altea, al interior de un condominio del sector de Valle Lo Campino. Sus habitantes, dos parejas extranjeras, dormían en el segundo piso cuando entraron los asaltantes.

Mascotas impidieron que delincuentes se acercaran a las víctimas

Según relató una de las afectadas, el robo duró aproximadamente 15 minutos. "Todo pasó muy rápido y empecé a gritar por la ventana. Ahí los vecinos empezaron a prender las luces y salieron", comentó.

"Mi esposo empezó a reportar una vez que escuchó los ruidos. Me imagino que él mantuvo un perfil bajo para no alterarme mucho, porque yo soy muy nerviosa, y me encerró en el baño", sostuvo la mujer.

Ninguno de los residentes fue intimidado por los agresores, ya que estos no lograron subir a los dormitorios. Las mascotas del hogar habrían impedido que se acercaran a las víctimas.

"Tenemos perros y duermen con nosotros. (Los delincuentes) intentaron en dos ocasiones subir las escaleras, pero no se atrevieron, porque los perros estaban súper alterados. Entonces me imagino que les dio miedo, porque son perros grandes", señaló.

"Se llevaron hasta los cigarrillos"

De acuerdo a la denunciante, la banda arrasó con todo a su paso. "Cada vez que vemos, nos falta una cosita más. Unas zapatillas que teníamos por ahí. Se llevaron hasta los cigarrillos", expresó. Incluso, intentó robarse la moto del vecino, pero "la dejaron botada por allá, porque me imagino que no les prendió".

"Estos maleantes andaba con taladros, porque nosotros no tenemos taladros y escuchamos cómo estaban desarmando para llevarse la tele", añadió.

Vehículo fue encontrado por Carabineros

Una vez que los asaltantes se fueron, a los 20 minutos llegó Carabineros a la casa, pero en ese momento no se pudo dar con la ubicación del automóvil, a pesar de que contaban con un dispositivo GPS. "Teníamos la ubicación en el teléfono, pero Carabineros no pudo hacer nada", declaró la joven.

No obstante, la institución policial informó que en el transcurso de la mañana se logró encontrar el vehículo en la comuna de Renca, en calle Chorrillos.

"Tenemos que ver la manera de cómo podemos asegurar la casa, qué medidas de protección podemos poner. Afortunadamente, no nos pasó nada a ninguno de nosotros, pero podría haber sido peor", manifestó la mujer.