Buscan a pescador que cayó al mar en Quellón: Embarcación tenía los permisos al día

21 oct. 2024 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un pescador desapareció tras caer al mar el pasado sábado en el sector de Isla San Pedro, en la comuna de Quellón, región de Los Lagos. El pasado domingo los trabajos de búsqueda en la zona no lograron obtener resultados, por los que fueron retomados a eso de las 08:00 horas de este lunes, pero hasta el momento no se han tenido novedades.

La víctima es Luis Alberto Arroyo Silva, de 62 años, quien es vecino de la comuna y cuya desaparición ha generado la activación de un plan de búsqueda y rescate en la Capitanía de Puerto.

¿Qué se sabe de la desaparición del pescador en Quellón?

El hecho ocurrió cuando la nave "Maranata" realizaba labores de pesca en el canal Guamblad, en medio de las cuales cayó el pescador, que era uno de los dos ocupantes de la embarcación.

Según informó SoyChiloé, fue una llamada telefónica de un contacto en tierra la que dio cuenta a la Armada de la emergencia. De acuerdo a los antecedentes del caso, la nave no contaba con permiso de zarpe, su certificado de seguridad estaba sin vigencia y no tenía un sistema de comunicación. Además, Luis Arrojo no tenía sus papeles al día, pese a que en algún momento estuvo registrado legalmente como pescador.

Los trabajos de búsqueda de pescador desaparecido en Quellón

El pasado domingo, Ricardo Cárcamo, gobernador marítimo de Castro, señaló que "durante las operaciones de búsqueda y salvamento realizadas tenemos desplazada aún la patrullera Chiloé, la lancha rápida arcángel 4413, 3 buzos navales, más el apoyo del capitán de puerto de Quellón en el área de búsqueda".

"Hemos buscado en diferentes partes donde la lancha, supuestamente, estuvo fondeada cuando cayó al mar el tripulante. Es una zona de siete nudos de corriente tanto llenante como vaciante, por lo tanto, el movimiento que existe en el agua, los fenómenos oceanográficos que hay en el sector son variables y eso también afecta la búsqueda de la persona", explicó.

De todos modos, afirmó que "las condiciones han sido buenas, pero se viene un pequeño frente que va a traer lluvia y un poco de viento, y esto podría generar que la búsqueda durante un tiempo no prolongado se tenga que detener, hasta que estén presentes condiciones meteorológicas favorables que vienen en los próximos días".