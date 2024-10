"Se pudo haber hecho mejor": La autocrítica de Tohá ante manejo del Gobierno por caso Monsalve

21 oct. 2024 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este lunes, en una pauta de la Policía de Investigaciones (PDI), la denuncia por violación que fue presentada en contra del exsubsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y reconoció que el Gobierno podría haber manejado el caso de mejor manera.

Asimismo, se refirió al viaje que realizó la exautoridad a la región del Biobío antes de que se hiciera pública la denuncia, para advertir a su familia sobre lo que estaba ocurriendo.

¿Qué dijo Tohá sobre el viaje que realizó Monsalve al Biobío?

Al ser consultada sobre si el Presidente Gabriel Boric tenía conocimiento sobre el viaje, afirmó que el traslado "no fue con conocimiento, fue una instrucción".

Respecto a si Monsalve visitó a la víctima y a su familia, precisó que "eso lo tiene que responder el exsubsecretrio. Como Gobierno no hemos recibido ningún reporte de que haya hecho algo distinto de lo que estaba previsto en ese viaje. Pero si hay dudas al respecto se tendrá que investigar ciertamente, y quien tiene que responder es el exsubsecretario".

"Discreción absoluta de la información"

Sobre por qué la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no fueron informadas desde un principio sobre la denuncia, señaló que "la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo fue porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la Ley de Inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información".

"Ahora que está en discusión de dónde se pudieron haber filtrado los antecedentes que se han conocido en la prensa, pasando muy por encima de la protección que debería tener la víctima en un caso como este, en lo que no cabe duda es que de parte del Gobierno no fue, porque en el Gobierno hubo reserva absoluta de esta información", aseveró.

"Entiendo perfectamente, y lo hemos analizado en profundidad, que a los ministros que tienen un rol directo en esto habría sido deseable haberles podido informar y haberlo podido conversar previamente. No se hizo por las razones que estoy diciendo", sostuvo.

"Esto se pudo haber hecho mejor"

Ante la pregunta de si se ha hecho una autocrítica por parte del Ejecutivo sobre el manejo del caso, Tohá respondió que "ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas. Pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro, en todo caso, fue actuar de manera responsable, en tener los elementos, desde el primer momento echar a andar la realidad de que la permanencia del subsecretario estaba en duda y que su salida era inminente".

"Uno revisando hacia atrás identifica muchas cosas que si tuviera la posibilidad de hacer todo de nuevo las haría distinto y las haría seguramente mejor", expresó.

Revisión de cámaras de seguridad

Sobre la revisión de las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano que Monsalve pidió a la PDI, la ministra reiteró que esta posible infracción a la Ley de Inteligencia ella se la había informado al Presidente Boric antes de que la exautoridad se lo comentara al mandatario. "Nada de lo que pudo haber después comentado el subsecretario (al Presidente) era ninguna novedad. Estaba en conocimiento y ya estaba siendo investigado en ese momento".

Asimismo, abordó los cuestionamientos a la actual jefa de inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, asegurando que "aquí hubo una solicitud de un informe de inteligencia, una funcionaria que recibe esa solicitud y que el exsubsecretario justifica de una cierta manera que no conocemos. Eso es lo que tiene que ser evaluado, si era pertinente ese informe de inteligencia dada la solicitud que el exsubsecretario hizo. Si él la hizo abusivamente o no es otra cosa, y eso lo tiene que responder él, no la funcionaria que recibió la solicitud".

"Entonces, si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar del punto de vista de la directora de inteligencia", aseveró.

"La víctima debiera ser el centro de preocupación"

Sobre el tiempo que tomó la renuncia, la ministra Tohá indicó que "el subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado, ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se les remueve tan rápido".

"Este hecho de la demora, hoy día, con el diario del día después, uno dice nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiese actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, dándole toda la factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo (para Monsalve), porque este no es un cargo que pueda estar vacante y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, no hay otras. Lo del viaje es un tema marginal en esa materia", sostuvo.

Finalmente, Tohá recalcó que "la víctima, que debiera ser el centro de preocupación (...), pudo denunciar, ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a denunciar, la autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que pudo haber sido antes, pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

