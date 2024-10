"La situación era de suma injusticia": Lo echaron por sobrepeso de la FACH y corte ordenó su reincorporación

20 oct. 2024 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

En febrero pasado, un funcionario de la IV Brigada Aérea de la FACH fue llamado a retiro temporal por estar con sobrepeso, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la institución reintegrarlo de forma inmediata.

Lo echaron de la FACH por obeso

Tras su desvinculación, el cabo segundo, de 31 años, interpuso un recurso de protección contra la FACH al considerar su desvinculación como “arbitraria” e “ilegal”.

Lo anterior, debido a que al funcionario, que lleva 10 años de servicio, se le realizó la observación de que tenía que mejorar su estado físico, ya que, presentaba obesidad grado 3, por lo que intentó someterse a una cirugía bariátrica en enero de 2021, pero esta se fue postergando con el tiempo, entre otras cosas, por la pandemia.

Pese a esto, logró que se le fijara una cirugía para enero del 2024. No obstante, en diciembre de 2023 recibió una carta que le informaba de su llamado a retiro temporal, por lo que recurrió a la justicia.

Es así, que la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor y resolvió que la Fuerza Aérea debía reincorporar a sus filas al funcionario, quien actualmente no pesa más de 89 kilos.

"La situación era de suma injusticia"

En conversación con LUN, su abogado, Marcos Ibacache, señaló que "la situación era de suma injusticia al estar sometido el funcionario a medicina preventiva con operación bariátrica a fin de solucionar su tema de obesidad, y la resolución recurrida ignoraba todos estos antecedentes, los que recogió en su fallo la corte y, sobre todo, pues había recursos administrativos pendientes".

"Cuando mi representado entró a la Fuerza Aérea cumplía con todos los requisitos, pero posteriormente empezó con problemas de salud que lo hicieron engordar y por eso comenzó la medicina preventiva de la FACH, pero la institución entendió que era un problema más hormonal, de la tiroides y otras cosas y decidió apoyarlo, someterlo a estudios con profesionales y se recomendó una cirugía bariátrica", agregó.

Finalmente, aclaró al medio citado que "nunca tuvo problemas para cumplir sus funciones. No lo consideraban por temas estéticos más que nada (...) El fallo fue muy contundente, mi representado ya fue reincorporado y no hay vuelta atrás. Ya se cumplieron los plazos para recurrir a la Corte Suprema y el Consejo de Defensa del Estado no lo hizo".