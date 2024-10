Boric dice que no conoce detalles de denuncia a Monsalve: "En estos casos gravísimos la justicia debe ser prioridad"

18 oct. 2024 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre violación y abuso sexual contra una funcionaria del Ejecutivo, acción legal que fue presentada el pasado lunes y revelada en la jornada del jueves.

El mandatario aseguró que si bien tuvo conocimiento de que existía esta denuncia, no conocía el detalle de ella.

¿Qué dijo Boric sobre la denuncia contra Monsalve?

"No puedo dejar de pronunciarme respecto a los gravísimos antecedentes que han salido a la luz pública respecto a una denuncia contra un exfuncionario de Gobierno. Frente a esto quiero ser muy claro: aquí nadie puede esconder nada, y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios de Gobierno", expresó Boric.

Además, destacó que "hay que resguardar la seguridad y privacidad de la denunciante, y el Gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento".

"Respecto del contenido de la denuncia, quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación", añadió.

La cronología de la denuncia contra Monsalve en La Moneda

Gabriel Boric contó que "La ministra (Carolina Tohá) supo de una denuncia por presunta violación y abusos sexual el día martes en la tarde. Debido a la gravedad de la misma, la ministra Tohá procedió a comunicarlo. En ese mismo momento, yo cito al subsecretario a mi oficina... Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso".

"En esta reunión el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Tohá me había informado anteriormente que la denuncia existía, posteriormente supimos que ésta había sido presentada el día lunes 14. Instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes, en respeto de la ley, respecto al carácter de la denuncia, para poder tomar las decisiones correspondientes", añadió.

"En ese momento, y hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Tohá hemos visto el contenido de la denuncia. A su vez, le digo al subsecretario Monsalve que tiene que ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición (...) de realizar las pruebas de la policía le exija", relató

"De lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido de la misma... Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y (el jueves) le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente", afirmó el mandatario.

"Yo no sé si habrá otro caso donde se ha actuado con mayor velocidad"

Asimismo, el Presidente manifestó que "en estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y de las víctimas, y como Gobierno señalamos que es fundamental que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia que exista, y toda la independencia, resguardando los derechos y la protección de la denunciante".

"Yo no sé si habrá otro caso donde se ha actuado con mayor velocidad... Tengo la convicción de que actuamos con la mayor celeridad recabando la información que nos permitía tomar esta decisión", afirmó.

Además, recalcó que si la denuncia no hubiese salido de la prensa se le habría pedido de todos modos la renuncia. "si cuando hay una denuncia de estas características es evidente que va a salir de la prensa. Ni yo ni la ministra Tohá ni nadie pensaría que esto se podría esconder, y no era nuestra intención que se escondiera".

Investigación por obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia

Boric aseguró que "por parte del Gobierno no ha habido ni habrá ningún ánimo de tapar, de esconder, de obstaculizar algo tan grave como esto. Esto me parece que es gravísimo. Por lo tanto, todos quienes tengan que estar a disposición de la justicia lo tienen que hacer".

En esa misma línea, fue consultado sobre la información publicada por La Tercera, que señala que la Fiscalía abrió una investigación por obstrucción e infracción a la Ley de Inteligencia, ya que le habría ordenado a la PDI revisar las cámaras de su hotel, días antes de la denuncia por violación. Al respecto, el mandatario respondió: "me parece gravísimo, tendría que investigarse".

"El subsecretario Monsalve me comentó, ese martes en la noche, que él había revisado las cámaras del hotel... Respecto a si hubo alteración de prueba o de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello", añadió, precisando que la exautoridad le comentó que realizó esta acción "para saber lo que había pasado".

Respecto a la víctima, indicó que "no he tomado ningún contacto con ella, la ministra Tohá no ha tomado ningún contacto con ella... Según lo trascendido en la prensa el jefe de gabinete tomó contacto con ella en la semana anterior, pero eso es lo que sabemos de la prensa. Yo no tengo información respecto a aquello y creo que no me correspondería tomar contacto personal con ella ni hacer cualquier cosa que se pudiera entender como una presión".