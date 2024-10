"El chofer me levantó, me dejó en la vereda y se fue": Mujer denuncia grave lesión tras caer de micro en Valparaíso

18 oct. 2024 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

La vida de Paulina García cambió radicalmente el pasado 12 de diciembre de 2023, día en el que sufrió un grave accidente en una micro de Valparaíso. La emprendedora de 45 años cayó desde el bus de la línea 607 y tuvo que pasar por una complicada cirugía en su rodilla.

A casi un año del accidente, la mujer intentó llegar a una medicación con la empresa a cargo de la micro, sin embargo, no lo logró y tendrá que ir a juicio, pues alega que el bus iba a exceso de velocidad y sin respetar las leyes del tránsito.

Los detalles del accidente

Paulina contó que esa jornada de martes se subió a la micro 607, "que es una micro que utilizo siempre: me bajé en la avenida Alemania y al bajarme me caí… perdí el conocimiento y me caí con todo mi cuerpo arriba de la rodilla derecha", relató a La Estrella de Valparaíso.

La dueña del Hostal Colores de Valparaíso contó que cuando despertó estaba sola: "me caí en la calle, como un saco de papa".

"Recuerdo que el chofer se bajó de la micro y me preguntó si me encontraba bien, en el suelo. Me levantó, me dejó en la vereda y se fue y eso es lo grave", aseguró la también integrante de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y de la Asociación Gremial de Hostales (AVALPO).

Complicada cirugía

La mujer detalló que tras la caída fue al hospital, se consiguió un traumatólogo de urgencia y le hicieron una resonancia magnética. El diagnóstico era que se rompió el menisco y los ligamentos de la rodilla, por lo que la única opción era operarse.

"Me tuve que operar por mis medios, por lo tanto, esto me perjudicó económicamente, física y psicológicamente, hasta el día de hoy. Me cambió mi rutina totalmente, tengo una hija de 12 años y en pleno verano me tuve que operar, entonces tuve que dejar de trabajar un montón de meses y con dolor, además", relató.

A raíz de la nula respuesta de la empresa, Paulina interpuso una demanda por indemnización de perjuicios. "Tuvimos una instancia de mediación, pero ellos no ofrecieron nada, muy indolente", aseguró. Ante ello, no tuvo otra opción que demandar a la empresa Gran Valparaíso.

Desde la empresa declararon al citado medio que el chofer "relata una versión distinta a cómo ocurrieron los hechos", por lo que "estamos a la espera de lo que la justicia determine".