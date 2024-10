"El video que se viraliza está absolutamente parcializado": Habla empresario que insultó a conserje en Zapallar

17 oct. 2024 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se viralizó un video en redes sociales que da cuenta del maltrato que sufrió un conserje por parte de un empresario y propietario del exclusivo condominio Cantagua, en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso. La grabación data del 18 de septiembre y muestra a este hombre insultando y denigrando al guardia del condominio, quien no dejó entrar a una visita que iba a la casa del hombre.

El conserje le impidió a la visita ingresar al recinto privado, debido a que ella no sabía a qué casa iba y tampoco se había informado de su llegada, lo que causó la indignación del empresario José Antonio Corral. A raíz del incidente, este hombre conversó con 'Mucho Gusto' y dio su versión de los hechos, en donde se mostró arrepentido y aprovechó de disculparse con el portero.

"Nada justifica mi patrón de conducta"

Tras los hechos registrados en el video, el empresario contó que conversó con Rodrigo, el conserje que lleva 15 años trabajando en el condominio, y le entregó una carta de disculpas a la mañana siguiente del incidente.

"No tengo ninguna explicación que dar, más allá de que él (conserje) lo haya hecho bien o mal. Es mi culpa y me hago responsable, más allá de cuál haya sido el protocolo, nada me hace llegar a faltar el respeto y el cuidado que le debo a la gente que trabaja en el condominio", aseguró Corral.

El empresario contó que tiene 5 hijos y que estudió en un colegio católico "que se caracteriza por tener un patrón de conducta bastante distinto a este". Además, aseguró que forma parte de varias agrupaciones y que trabaja con muchas personas, "y nunca antes he tenido problemas (...) jamás he tenido una diferencia, tengo un muy buen trato".

De todas maneras, este hombre de 65 años se excusó y argumentó que "el video que se viraliza está absolutamente parcializado, es bastante más largo". Corral explicó que no se ve cuando la joven que visitaba su hogar conversa con el conserje, quien "le dice una serie de barbaridades", según el empresario.

Corral contó que eran las 11 de la noche y que estaba acostado leyendo un libro, por lo que tuvo que levantarse y bajar a la portería para que dejen entrar a la joven, pese a que le pidió por teléfono al conserje que le permita ingresar.

Aunque recalcó que "la falta es mía, si él cometió falta, nada justifica mi patrón de conducta (...). No puedo decir menos que perdón", cerró Corral.