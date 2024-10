"Es como si me estuvieran golpeando el oído": Vecinos denuncian ruidos molestos de parte de constructoras en Santiago

16 oct. 2024 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Santiago han denunciado ruidos molestos en la calle General Jofré, lo que hoy en día impide que puedan tener una buena calidad de vida. Lo anterior se debe al trabajo de dos constructoras en el sector y las autoridades aún no entregan una respuesta.

La molestia radica en que los ruidos por parte de estas constructoras impiden que muchos de los habitantes no puedan convivir de la manera adecuada, afectando incluso sus horas de sueño.

Cabe destacar que algunos de los residentes de esa calle y alrededores tienen clases online y teletrabajo, las que se han visto interrumpidas por los molestos ruidos a los que se enfrentan a diario.

"Los ruidos son seis días a la semana"

José, un profesor y vecino del sector, conversó en la tarde de este miércoles con Meganoticias Ahora y explicó que él mismo se ha encargado de compartir registros para demostrar la inquietud que provocan estos ruidos emitidos en las constructoras.

"No he podido trabajar. Los ruidos son seis días a la semana, porque los ruidos son los sábados más temprano. Cuando ya mis alumnos se empiezan a quejar, empiezan a decirme que no me escuchan, veo mi trabajo directamente afectado", detalló.

A esto, indicó que "es insoportable. Yo he llamado en reiteradas oportunidades a Carabineros y a la municipalidad desde marzo. Ayer recién vino una persona y fue todo muy informal".

"Es como si me estuvieran golpeando el oído"

Por otra parte, Ronald, otro afectado, remarcó que "a nosotros nos afecta una construcción que está paralela a nuestro departamento y hemos hecho las denuncias en Seguridad Ciudadana. Se rigen a través de la ordenanza y la ordenanza dice (que las constructoras pueden operar) desde las 08:00 de la mañana, pero a esa hora todavía hay gente durmiendo, entonces, creo que esa ordenanza debería reestructurarse".

"Yo doy clases y en la tarde trato de hacer una siesta para poder descansar y rendir en mi trabajo. Es como si me estuvieran golpeando el oído todo el rato", añadió.

