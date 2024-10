Exdirector de Achifarp en Fiscalía: "Daniel Jadue me ha amenazado si digo la verdad, él se demora un día en destruirme"

16 oct. 2024 - 11:56 hrs.

El pasado 27 de septiembre declaró ante la Fiscalía Centro Norte, el ex secretario ejecutivo de ACHIFARP, José Matías Muñoz Becerra, quien fue el brazo derecho del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En su declaración, a la que accedió MEGA Investiga, entregó información clave contra el ex candidato presidencial del Partido Comunista, lo que permitió que saliera de prisión preventiva el pasado 1 de octubre, luego de que la fiscal Giovanna Herrera reconociera su colaboración en el caso.

Uno de los puntos que habló en el interrogatorio es que dice haber sufrido amenazas y presiones del ex alcalde y sus asesores más cercanos, para no revelar antecedentes respecto al funcionamiento de las Farmacias Populares.

“Daniel Jadue me ha amenazado directamente que, si yo digo la verdad, él se demora un día en destruirme a mí y a mi familia me han amenazado con destruirle la vida laboral a mi actual pareja, yo tengo temor porque él me puede afectar físicamente. Hay gente detrás de él que pueden hacer daño, por lo que pido a la Fiscalía medidas de protección después de realizar esta declaración”.