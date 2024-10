"De 100 pasajeros, pagan 10": El potente descargo de conductora de buses RED frente a la alta evasión

15 oct. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, la conductora de buses RED Camila Zúñiga utilizó sus redes sociales para emitir un potente descargo en contra de la alta evasión existente en la capital.

En ella, confesó que pese a que no lleva mucho tiempo cumpliendo con la labor de manejar un bus RED, ha bastado para darse cuenta de la minúscula cantidad de usuarios que pagan su pasaje.

"De 100 pasajeros, pagan 10"

A través de su cuenta de X, Camila expresó que "llevo un mes de conductora en el Transantiago (actuales buses de movilidad RED) y cada vez la gente me decepciona más".

Posteriormente, puntualizó en cuanto a los usuarios que hacen uso de este transporte a diario, que "de 100 pasajeros, pagan 10". Agregó que "no piden permiso y pocos saludan. Las señoras con coche son las peores, no piden ni por favor que le abras la puerta de atrás", subrayó.

En la misma línea, argumentó que "los ciclistas se van lentísimo delante del bus. Los autos llegan y se ponen adelante (...) No tengo drama en llevar a la gente que no paga, pero saluden al menos o pidan permiso".

"La mayoría está mal acostumbrada"

Además, en conversación con The Clinic, Camila manifestó que "llega un punto en que la gente está tan acostumbrada a no pagar, que cuando tú te estacionas en el paradero ellos se ponen directo en la segunda puerta. Ni siquiera hacen el amague de saludar, ni de pagar, no sé. Por último, hacer que la tarjeta suene falsamente".

"Los jóvenes evaden harto. Los adultos mayores siempre pagan. Muy rara vez tú vas a ver un abuelito o abuelita y no paga. Las mamás con el coche, porque van con la pareja, con los hijos, con el tío, con la abuela, entre 10 suben al coche y nadie paga. Justo ahí, en ese momento, cuando hay coche, aparecen todos los buenos samaritanos. Los extranjeros pagan, la mayoría", agregó.

Es así, que reflexionó diciendo que "uno entiende que hay gente que realmente no puede pagar el pasaje, pero la mayoría está mal acostumbrada".

