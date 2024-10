"Vive gratis": Denuncian que abogada no paga arriendo hace cinco meses y deuda asciende a $4 millones

15 oct. 2024 - 12:57 hrs.

¿Qué pasó?

Andrea Palma Trujillo, de profesión abogada, fue denunciada por el no pago de cinco meses de arriendo por los propietarios del departamento donde vive en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. De acuerdo a los afectados, la deuda ya supera los $4 millones.

"Mi percepción personal es que ella no paga porque no quiere, tengo la certeza de que aquí no hay una necesidad económica detrás", afirmó Ángela, una de las dueñas del inmueble.

¿Qué se sabe de la abogada que no paga el arriendo hace cinco meses?

La periodista Carolina Cárcamo, junto al equipo de Mega Investiga, tomó la acusación de Ángela y Jorge, quienes denuncian que su arrendataria "vive gratis" hace cinco meses.

La acusada, Andrea Palma Trujillo, juró como abogada de la universidad UNIACC en 2022. Para entonces, ya presentaba otras denuncias en su contra en el Poder Judicial por no pago de arriendo.

De acuerdo a los propietarios del departamento que habita Andrea, su deuda ya supera los $4 millones. Esto, incluso luego de un acuerdo legal de conciliación que repactó el monto en $2.200.000, que tampoco fue pagado.

"Es un actuar impune, en donde ella escogió una carrera donde se vale del sistema, se burla del sistema", señala la propietaria.

Ley "Devuélveme mi casa"

La ley "Devuélveme mi casa" entró en vigencia hace dos años y su propósito es facilitar el desalojo de arrendatarios morosos.

El abogado y experto en este tipo de casos, Gabriel Zúñiga, explicó: "La ley 'Devuélveme mi casa' no demuestra ser tan efectiva (...) hay vicios del proceso, las personas saben perfectamente cuáles son sus derechos y cómo eludirlos y hay vacíos también en la ley que los rellenan las interpretaciones que deben hacer los jueces".

Cuando Ángela y Jorge lograron encontrar a Andrea, el pasado martes 1 de octubre, esta afirmó que pagaría la deuda al día siguiente. Un compromiso que no fue cumplido.

"Yo no logro explicarme por qué no paga, creo que sencillamente es una forma de operar, porque no es primera vez que hace esto", agregó Ángela.

Todo sobre Mega Investiga