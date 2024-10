"Mucho más amplio en comparación al de Buenos Aires": Youtuber venezolano tras realizar recorrido por Metro de Santiago

14 oct. 2024 - 19:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Youtuber de nacionalidad venezolana, Javier Cárdenas (Javicoro), grabó nuevamente un video comparando las estaciones y vagones del Metro de Santiago con las de otros países que cuenten con un sistema similar de transportes, como las ciudades de Buenos Aires o Caracas.

El joven, hace unos años, realizó un video de similares características, donde comparó el tren subterráneo nacional con el SUBTE de Buenos Aires. Sin embargo, recibió comentarios de algunas personas disconformes, debido a que Javier comparó estaciones antiguas.

En este caso, Javier, desde la estación Baquedano, señaló que este registro era un deber que tenía con el público chileno, por lo que con su Tarjeta BIP! en mano, ingresó por la estación y explicó el valor de un pasaje.

"Es mucho más amplio en comparación al de Buenos Aires"

Javicoro inició su recorrido por Línea 1, donde, según a su parecer, se trata de vagones más "ochenteros... Tiene un aire como al metro de Caracas, por eso tiene esa semejanza, esa similitud. No es lo más moderno, pero es mucho más amplio en comparación al de Buenos Aires, que quizás al ser más antiguo es más estrecho, no es tan ancho", señaló.

Luego, se trasladó hasta estación Los Leones, momento que fue de extrañeza para el protagonista del video, quien se sintió confundido, porque a su parecer, "la señalización no es tan asertiva a mi manera. Yo me sentí un poco mareado, pero tampoco es que me perdí".

Sin embargo, la percepción de Javier cambió cuando ingresó al pasillo de Línea 6 del Metro, donde destacó las galerías de arte ubicada en la estación. "Es bien atractivo y bien llamativo", valoró.