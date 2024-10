"Soy chileno y no me representa": Influencer se llena de críticas en redes por hacer ejercicios en santuario japonés

Lo que partió como una idea para generar contenido atractivo en redes sociales, terminó con una ola de críticas para una influencer chilena quien se grabó a sí misma haciendo ejercicios en la puerta de un santuario sintoísta.

Pero los dardos que recibió en las redes no solo vinieron de extranjeros, sino también de chilenos que se desmarcaron de esta situación e incluso pidieron disculpas por la actitud de la influencer que acumula más de 100 mil seguidores en Instagram.

"Otra influencer extranjera se está volviendo viral en Japón por su comportamiento grosero: una Instagrammer chilena con 137 mil seguidores está recibiendo mucha atención negativa de los internautas japoneses después de compartir un video de ella misma haciendo dominadas en la puerta de un santuario sintoísta", dijo un usuario en X que dio cuenta de la situación.

"Ese es un lugar sagrado. Japón debería alejar de ese lugar a todos los turistas gracias a esta persona", respondió un usuario.

"Soy chileno y ella no me representa", replicó un compatriota. "Soy chileno y espero que Japón les prohíba la entrada en todo el país", agregó otro.

Otros cibernautas, en tanto, destacaron que la influencer, que por lo visto comparte un perfil con su hermana, puso su perfil de Instagram privado, deslizando que sería evitar hostilidades por el hecho que le trajo una serie de críticas.

Another foreign influencer is going viral in Japan for rude behavior: a Chilean Instagrammer with 137k followers is getting a lot of negative attention from Japanese netizens after sharing a video of herself doing pull-ups on the gate of a Shinto shrine. pic.twitter.com/rPDVVX5oLj