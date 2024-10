"Nos enteramos por las noticias": Habla hijo de los dueños de auto usado en robo de cajero automático en Renca

10 oct. 2024 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo robo de cajero automático mediante la detonación por saturación de gas se registró la mañana de este jueves en un supermercado de Renca, en la Región Metropolitana. Los delincuentes se llevaron más de $100 millones y para llegar al lugar usaron un vehículo con encargo por robo que luego abandonaron.

El hijo de los dueños de dicho automóvil conversó con Meganoticias, entregando detalles de cómo se produjo la sustracción del mismo y cómo se enteró de que había sido utilizado en el atraco.

Sus padres fueron amenazados con arma de fuego

De acuerdo al conductor, el robo del vehículo se produjo en la madrugada del pasado martes 8 de octubre en la casa de sus padres, en la comuna de Quilicura.

Cerca de las 02:00 horas, mientras ambos adultos mayores estaban durmiendo, "ingresan seis sujetos a la vivienda rompiendo la puerta de acceso".

"Ellos se despiertan, bajan y en la escalera se encuentran a los sujetos. Les piden dinero y ella les dice que no tienen y empiezan a robar las pertenencias más cercanas, como los celulares, un notebook y un televisor", añadió.

Según el hijo de la pareja, quien no quiso revelar su identidad, las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego.

Durante el robo, su madre hizo sonar una alarma, dando aviso a los vecinos. Al verse acorralados, la banda se dio a la fuga en el vehículo de los dueños de casa.

"Nos enteramos por las noticias"

Al ser consultado sobre cómo supo que el vehículo de sus padres había aparecido, el hombre explicó que fue gracias a una compañera de trabajo que estaba viendo televisión.

"(Nos enteramos) por las noticias. Una compañera de trabajo que entra un poco más tarde que yo, me llama y me dice que la patente es tanto... 'Sí', le digo yo", instante en que se dio cuenta de que era el mismo auto. "Vimos que estaba en Renca. Yo llamo a mi padre y le digo que lo voy a ir a buscar", agregó.

La persona indicó que su madre ya había sido asaltada. "Es un país que ya no está seguro. No sé qué podrán hacer las autoridades en el caso, si se les escapó de las manos o no", expresó.