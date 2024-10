"No sabemos si se lleva o no tu casa": El temor de chileno que vive en Tampa ante llegada del huracán Milton

08 oct. 2024 - 18:41 hrs.

Alerta y preocupación es la que se vive en la costa oeste de Florida, en Estados Unidos, ante la pronta llegada del huracán Milton, el que amenaza con dejar grandes daños cuando toque tierra la tarde del miércoles 9 de octubre, sobre todo en la ciudad de Tampa.

El equipo de Meganoticias tomó contacto con un chileno residente en esa ciudad, Daniel Ortiz, quien dio a conocer cómo se vive en Tampa las horas previas al arribo del huracán de categoría 5 que trae vientos de hasta 240 km/h.

"Están las carreteras colapsadas"

Daniel Ortiz explicó que la evacuación en la ciudad se ha realizado por zonas y que próximamente le tocará a él con su familia, sin embargo, aseguró que "para evacuar hay un gran problema: están las carreteras colapsadas, no hay gas para echarle a los autos. Si uno sale va a estar metido dos o tres horas en un gran taco".

El chileno, que vive hace tres años en Estados Unidos, explicó que esto sucede en todas las carreteras que van a ciudades como Jacksonville, Orlando o Gainesville, por ello "estamos esperando a la madrugada para poder salir y que se relaje un poco el tráfico, pero ahora está imposible salir".

Daniel aseguró que la cultura norteamericana está preparada para evacuar en estos casos. "Te llega un mensaje de cuándo tienes que evacuar con más de cuarenta horas de anticipación (...) decían que el que se quedaba, iba a morir".

Estos mensajes llegan al celular e incluyen todos los enlaces con los refugios disponibles cercanos para permanecer, incluyendo si es que permiten mascotas y los elementos que se deben llevar. "Es información completa, aunque estamos buscando el albergue más cercano para no alejarse tanto y después ver qué pasa (...) no sabemos si se lleva o no tu casa" confesó.

Espera para salir junto a dos familias chilenas más

El chileno residente en Tampa aseguró que "está todo colapsado, todo lo que es para comprar agua, y lo que es trabajo y colegios está suspendido todo". Incluso contó que en su casa se encuentran otras dos familias de chilenos que tuvieron que evacuar de sus hogares y ahora esperan el momento propicio para escapar.

"Uno como chileno está acostumbrado a un terremoto, pero en este caso como que te preparan, así que estamos listos (a lo que venga)", aunque reconoció que la situación es cambiante y que se deben mantener atentos a las instrucciones de las autoridades.