"No me reconozco, desconozco lo que pasó": El relato de hombre que agredió a adulto mayor en La Florida

08 oct. 2024 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes habló Rodrigo, quien golpeó a un cuidador de autos en la comuna de La Florida durante el fin de semana pasado. El agresor se encontraba en estado de ebriedad al momento del ataque, el cual quedó registrado en un video.



Agresor dice no recordar lo sucedido

En conversación en Contigo en la Mañana, Rodrigo dice no saber qué le pasó ese día. "No me reconozco, desconozco lo que pasó. No tengo más recuerdos que haber despertado en mi cama adolorido y golpeado completamente", mencionó.

Según comentó y, por relatos de terceras personas, él habría agredido al adulto mayor, a un personal de seguridad, a su familia, a su esposa, suegra y "a todo el mundo". También dijo que "estuve en una comisaría de la cual me arranqué, que estuve en el Sapu, en el cual también fui agresivo con el personal".

"Yo no soy una persona que salga a beber. Yo bebo ocasionalmente, no consumo drogas y si tengo miedo hoy día", reveló, para luego sincerar que tiene temor por la reacción que tuvo y la cual quedó registrada. En esa línea, aseguró que "yo no soy una persona como la que se ve en el video".

Rodrigo también acusó que "creo que me suministraron un medicamento y al estar en estado de ebriedad, por lo que me sale en el parte, no tengo conocimiento. El día sábado me sentía horrible. Me golpearon a mí y a mi hermano por lo que entiendo, porque yo no entendía razón ni reconocía a nadie", recogió La Cuarta.

"Logré escapar por la vereda"

El cuidador de autos que fue agredido, identificado como Carlos Acuña, se refirió a la agresión en el matinal de CHV y detalló que Rodrigo, junto con otra persona, lo querían subir a un auto para propinarle más golpes, debido a que los sujetos lo apuntaron de cómplice del robo a un vehículo.

"Logré escapar por la vereda con una zapatilla menos y la otra quedó botada acá. Yo quería puro arrancar", confesó la víctima, quien cuenta con heridas y hematomas en su rostro y brazo debido a los golpes recibidos.

Cabe mencionar que la agresión hacia Carlos terminó cuando dos sujetos a bordo de un vehículo se detuvieron y acudieron al lugar para increpar al autor de la agresión.