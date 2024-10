"Yo quería que él me viera titulada": El lamento de nieta de adulto mayor fallecido tras portonazo en Maipú

07 oct. 2024 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes, un adulto mayor de 75 años falleció tras ser víctima de un portonazo en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. La víctima se encontraba sacando su vehículo del hogar cuando fue abordado y agredido por los delincuentes, golpes que finalmente le terminaron quitando la vida en el Hospital El Carmen.

"Yo quería que él me viera titulada"

Luego de su trágica muerte, su nieta, mostró su dolor ante la partida de a quien llamaba padre. "Por un auto están matando, se llevaron a mi papá", expresó entre lágrimas.

"Yo quería que él me viera titulada, voy el segundo año de universidad y él siempre fue mi apoyo. Quería dedicarle el título a él y no lo va a poder ver. Simplemente, quedó a medias", confesó.

"Es mi papá, (biológicamente) es mi abuelo, pero yo no tuve papá y él sí fue mi papá. Por eso llevó su apellido. Me lo quitaron, no fue asesinato, no fue un accidente, no se enfermó, me quitaron a mi papá", manifestó la joven.

Lo habrían golpeado con una llave de cruz

El subprefecto Marcelo Varas, jefe de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal, indicó que "los delincuentes le habrían provocado lesiones, lo cual generó el fallecimiento. Presuntamente, se trataría de un golpe con una llave de cruz".

De acuerdo a los antecedentes policiales, el robo con homicidio se registró alrededor de las 6:15 horas de este lunes en el sector de calles Hernán Bravo Cruz con Dragones de la Frontera. En ese lugar, los delincuentes habrían golpeado a la víctima para luego dejarlo en la vía pública y fugarse con el vehículo robado.

De acuerdo con el parte médico emitido por la unidad de urgencia, "el paciente ingresó con compromiso de conciencia y contusión parietal derecha, cursando un paro cardiorrespiratorio (...) pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, se constata su fallecimiento a las 7:10 am".