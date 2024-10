"Amenazaron con secuestrar al más chico": Delincuentes encañonan y maniatan a hermanos tras entrar a robar a su casa

07 oct. 2024 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este lunes, una familia sufrió un robo al interior de su vivienda, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, donde se encontraban dos hermanos menores de edad de 5 y 14 años, y la asesora del hogar. De acuerdo a la madre de los niños, ella no se encontraba en la casa, ya que se había ido a trabajar al mercado Lo Valledor.

Habría sido un grupo de alrededor ocho sujetos de nacionalidad extranjera quienes ingresaron al domicilio, maniatando y encañonando a los hermanos y a la asesora.

¿Qué se sabe del asalto a familia en Pedro Aguirre Cerda?

El capitán de Carabineros Felipe Guerrero detalló que "el procedimiento se genera alrededor de las 06:30 de la mañana. Sin embargo, los sujetos ingresan a este domicilio alrededor de las 04:00 de la mañana".

"No hay signos de fuerza en las puertas de ingreso. Aparentemente, los sujetos por vía escalamiento ingresan al domicilio", informó.

"Lo que ocurre es que al grupo familiar los amarran y luego de esta situación permanecen así alrededor de dos horas. Uno de la familia se logra desamarrar y llama a Carabineros", agregó, aclarando que no hubo personas lesionadas por el asalto.

¿Qué dijo la madre de los hermanos?

Valeska, la madre de los menores, sostuvo que los delincuentes se llevaron $20 millones en efectivo, joyas, teléfonos celulares, computadores, una consola de videojuegos y un arma de aire comprimido. Además, señaló que robaron las cámaras de seguridad que tenían instaladas, los monitores y obligaron a sus hijos a modificar las claves de los teléfonos que se llevaron.

"Ellos aprovecharon de que estábamos trabajando, somos comerciantes nosotros, y amarraron a mis dos hijos menores de edad. Se metieron adentro de la casa y amarraron a mi nana. Destruyeron toda mi casa por dentro", contó Valeska.

"Yo creo que probablemente tenían el dato de que somos comerciantes. Trabajamos en Lo Valledor", indicó. "Por lo general nosotros no manejamos dinero aquí en la casa, pero el fin de semana no hay banco. Entonces, por algo llegaron hoy día", afirmó.

"Amenazaron con secuestrar al más chico"

La madre señaló que cuando ingresaron los delincuentes, sus hijos "estaban durmiendo en el segundo piso... Estos desgraciados son tan cobardes que los encañonaron durmiendo en la pieza... Amenazaron con secuestrar al más chico si no entregaban las cosas".

"Mis niños están con trauma. Me lo amarraron estos desgraciados", expuso. "Yo tengo a mi nana puertas adentro. A ella también me la amarraron, me la encañonaron".

Finalmente, relató que "mi nana se logró desatar y salió corriendo a la casa de una sobrina que vive cerca".