Con vista al Canal Beagle y las montañas de la Patagonia: Así será el hotel de lujo que se construye en Puerto Williams

Un gigante del turismo marítimo anunció una importante noticia para el extremo sur de Chile. En Puerto Williams, la ciudad "más austral del mundo" y ubicada en la región de Magallanes, se construirá un lujoso hotel que potenciará las expediciones a la Antártida.

El autor del proyecto es Royal Caribbean Group, holding internacional de cruceros que mediante su excéntrica marca de viajes de expedición, Silversea Cruises, levantará un recinto hotelero de primer nivel para que los huéspedes exploren el paisaje del denominado "Continente Blanco".

La intervención en el territorio contempla un trabajo coordinado con la población local. Según declaró la megaempresa, está el compromiso de fomentar relaciones con los vecinos de Puerto Williams, junto con crear oportunidades de crecimiento económico, lo que podría traducirse en ofertas laborales para los residentes.

Las obras de construcción iniciaron el miércoles 2 de octubre y se espera que su ceremonia de inauguración sea a fines de 2025, abriendo sus puertas para los huéspedes que deseen conocer la Antártica a bordo de los cruceros de Silversea.

Rodeado de un frondoso bosque, el recinto tendrá un total de 150 habitaciones con vista al Canal Beagle y a las nevadas montañas de la Patagonia. Sus visitantes podrán disfrutar distintas comodidades:

"El hotel se integrará perfectamente con el entorno circundante, inspirándose en el arte, la arquitectura y los materiales tradicionales locales", expresó Royal Caribbean Group mediante un comunicado.

Algunos de los cruceros más lujosos que se pondrán a disposición de los huéspedes del futuro hotel serán el Silver Endeavour, el Silver Wind y el Silver Cloud, los que ofrecerán "una amplia gama de viajes antárticos de seis a 20 días" para los viajeros que visiten el extremo sur del mundo.

El proyecto acentuará la ventaja competitiva que Silversea tiene en la zona, dado que es la única línea de cruceros que tiene a Puerto Williams como base durante la temporada antártica.

Por cierto, sus expediciones —cuyo itinerario incluye recorridos por varios rincones australes a bordo del crucero, más otras comodidades— se extienden por varios días y cuestan miles de dólares.

Por ejemplo, la tarifa más barata para un recorrido por Puerto Williams durante 18 días es de 22.300 dólares por huésped, lo que equivale a $20,5 millones. Otro desde Valparaíso a Puerto Williams, por 20 días, cuesta 14.700 dólares por pasajero, unos $13,5 millones.

Silversea just announced the development of the southernmost hotel in the world! If Antarctica is on your bucket list, this hotel in Puerto Williams, Chile will make your journey a seamless experience. Learn more: https://t.co/asaCaJFD5p @Silversea pic.twitter.com/MMZQukFoFC