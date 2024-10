Salió del colegio y no regresó a su casa en Puente Alto: Buscan a escolar de 14 años desaparecido

03 oct. 2024 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de Nicolás Ignacio Lermanda Parra, un escolar de 14 años que desapareció el pasado lunes 30 de septiembre desde su colegio en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Desde la Municipalidad de Puente Alto informaron que el joven salió del Colegio San Fernando, ubicado en calle Las Achiras 420, a eso de las 14:30 horas del pasado lunes.

Los detalles de la ropa del escolar desaparecido

Según detalló el propio municipio, el menor llevaba puesto un polar de color negro, pantalón respectivo al colegio, unas zapatillas blancas con negro y una mochila azul.

"Cualquier información que tengan es importante para encontrarlo. Pueden llamar al 133 de Carabineros o al 1487 de Seguridad Pública Municipal", informaron.

Menor de 14 años desaparecido en Puente Alto / Municipalidad Puente Alto

"Es un poco depresivo, a veces está triste"

Tras la angustia por la desaparición del menor, los padres de Nicolás confirmaron que presentaron la denuncia ante Carabineros, según consignó La Cuarta. Además, revelaron en diálogo con el matinal Contigo en La Mañana que Nicolás "es un poco depresivo, a veces está triste, pero no expresa mucho"

"Ayer puso un estado y decía ‘ubicación, Cerrillos’. Él lo publicó, aunque nosotros no lo vimos, porque nos tiene bloqueados”, mencionó Cristián, el padre del menor. Nicolás era scout y cuando iba a dichas reuniones se solía bajar en la Plaza de Maipú, donde hizo algunas amistades, por lo que sospechan que podría encontrarse en dicha comuna.

Sin embargo, aclaró que Nicolás "no está peleado, no tenemos ningún tipo de problema, por eso nos extraña toda esta situación. No sé qué le está pasando en su cabecita", lamentó su padre. Además, le envió un mensaje a su hijo asegurando que su familia siempre lo apoyará si cuenta con algún problema. "Dios quiera que estés bien y que vuelvas a casa, porque te estamos esperando", dijo Cristián.