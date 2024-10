Video muestra vandalización de memorial de detenidos desaparecidos en Ñuñoa: Candidato republicano responde

03 oct. 2024 - 12:54 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Vega, candidato a concejal de Ñuñoa por el Partido Republicano, es acusado de participar en la vandalización de un memorial de detenidos desaparecidos dentro de la misma comuna. Un video captado por una cámara de seguridad muestra a Vega acompañado de una mujer que pisotea y destruye imágenes de víctimas de la dictadura instaladas a las afueras de la fundación Casa Memoria José Domingo Cañas.

La situación fue denunciada por la institución a través de un comunicado en el que piden una "investigación exhaustiva y la condena correspondiente para quienes resulten responsables". En la misma misiva, indican que el Partido Republicano "debe hacerse cargo" de la agresión.

Ataque a memorial de detenidos desaparecidos

El suceso habría ocurrido el lunes 30 de septiembre, de acuerdo a la fundación afectada y el registro de una cámara de vigilancia. Allí, Vega y su acompañante pasaron por el lugar en el contexto de una entrega de volantes por su campaña a concejal.

El video expone a la mujer -quien al igual que el candidato vestía una chaqueta con el logo del Partido Republicano- mientras pisa y destruye fotografías de detenidos desaparecidos instaladas en el jardín a las afueras de lo que fue un centro de torturas durante la dictadura y actual sitio de memoria.

Vega, por su parte, es captado filmando el ataque con su celular "mientras se reían y fotografiaban", según se lee en la acusación de la fundación denunciante.

Respuesta del "Trump de Ñuñoa"

Carlos Vega, quien se autodenominó el "Trump de Ñuñoa" en sus redes sociales, recurrió a su cuenta de Instagram para defenderse.

"Efectivamente pasé por fuera un día que volanteaba y me pareció curioso el lugar porque no lo conocía", reconoció en su mensaje. No obstante, luego manifestó que sus manos "no tocaron nada", por lo que se siente "seguro y tranquilo".

Finalmente, el candidato se abstuvo de pedir disculpas y declaró: "Como individuo no hice nada", antes de cambiar la configuración de su cuenta de Instagram a privada por presuntas amenazas en su contra.

"Si alguien de mi equipo hizo algo, pido disculpas de antemano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente", añadió.

