Madre acusa que su hija fue agredida por una apoderada: "La envié al liceo y la tuve que ir a buscar a una comisaría"

02 oct. 2024 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una pelea en el Liceo Técnico de Antofagasta dejó una alumna con heridas en el rostro y con pérdida de cabello. Según denunció su madre, la apoderada de otra estudiante agredió a su hija y fue la causante de las lesiones sufridas por la adolescente de cuarto medio.

Myrian Cofré, la mamá de la víctima, relató a SoyAntofagasta.cl que la agresión se generó en las inmediaciones del establecimiento de la región de Antofagasta, durante la organización de una gala folclórica del liceo.

"Ambas empezaron a agredir a mi hija"

Según acusó la madre de la víctima, todo comenzó por una pelea entre dos estudiantes, por lo que otras alumnas intentaron separarlas, "incluyendo mi hija, pero al final todas se vieron involucradas en la pelea, eran seis menores", contó al citado medio.

"Cuando mi hija salió de inspección, la otra menor se abalanzó sobre ella y comenzó una nueva pelea. Fue entonces cuando la mamá de esa niña intervino y ambas empezaron a agredir a mi hija", narró Cofré.

"Envié a mi hija al liceo y la tuve que ir a buscar a una comisaría"

Tras ello, Carabineros se llevó a la adolescente atacada a una comisaria, "yo pensé que la habían llevado como víctima, pero me entero que estaba detenida. Esto ocurrió en la mañana, y no supe de su situación hasta alrededor de las 16 horas. Estuvo todo el día en un calabozo", añadió la madre. Ambas alumnas quedaron suspendidas.

La mujer, junto a otras apoderadas, intentaron hablar con el director del establecimiento y tras una larga espera "solo recibimos promesas vagas y ningún compromiso concreto frente a algo tan grave. Yo envié a mi hija al liceo y la tuve que ir a buscar a una comisaría", reclamó

Cofré solicitó que la apoderada que agredió a su hija no ingrese nunca más al colegio. "Necesito que el establecimiento me asegure que esta persona no se acercará, porque después del ataque, tanto ella como su hija siguió amenazando a la mía", dijo.

Pese a la detención, Carabineros de Antofagasta, aseguró que no han recibido una denuncia por este caso. Por su parte, Alonso Fernández, seremi de Educación, informó que tomaron contacto con el liceo "para saber si se activaron los procesos de los protocolos que dicta el reglamento interno", por lo que ingresaron una denuncia de oficio para investigar.

