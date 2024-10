Joven quedó con más de 30 puntos: Denuncian que los mismos perros atacaron a estudiante y atleta en Llolleo

01 oct. 2024 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

Dos vecinos de San Antonio fueron atacados por dos perros de gran tamaño durante el fin de semana pasado en el sector de Llolleo. Las denuncias se suman a otra interpuesta en agosto del año pasado por los mismos canes, cuando una residente terminó con ocho mordeduras.

La primera agresión fue reportada por un joven atleta el día sábado, quien advirtió a través de sus redes sociales sobre la presencia de los perros en el ingreso norte del puente de Lo Gallardo. Más tarde, una estudiante de enfermería que también realizaba actividad física en los alrededores resultó gravemente herida por los animales.

¿Cómo fue el ataque?

“Cuando se me tiró el perro café, por defenderme puse mi brazo a la altura de la cara. Me mordió, no me quería soltar. El perro negro me agarró la pierna derecha, tampoco me quería soltar”, relató la joven al Líder de San Antonio. Posterior al ataque debió ser trasladada al hospital Carlos van Buren de Valparaíso. Allí, le pusieron un total de 35 puntos con heridas expuestas en su pierna y brazo derecho. “Voy a quedar con cicatrices de por vida”, afirmó.

Otra vecina del sector ya había realizado una denuncia formal ante la Municipalidad de San Antonio en septiembre de 2023 por un ataque relacionado con los mismos canes. Entonces, la víctima, quien resultó con ocho mordeduras, afirmó que los perros tendrían dueño y pertenecen a una casa del sector.

Respuesta de la Municipalidad

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de San Antonio respondió que la facultad del municipio “llega hasta sancionar al vecino por tener los perros fuera de la casa” e indicó que corresponde a la Seremi de Salud tomar el posterior protocolo y evaluar otras posibles penalidades.

El concejal José Ibarra aseguró que lleva meses alertando sobre diversos ataques denunciados por vecinos de Llolleo vinculados a los mismos perros y declaró que los antecedentes fueron presentados a la Unidad de Zoonosis de la Secretaría Regional de Salud.