"Una persona escuchó gritos de ayuda": Así fue el rescate de la mujer encontrada con vida en pique en Alto Hospicio

30 sept. 2024 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

Por una semana Rosa Mejías permaneció al interior de un pique de casi 12 metros de profundidad en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá. Su rescate tomó más de dos horas, mientras su familia indica que habría sido un auto el que la habría llevado al sector donde permaneció aislada, luego de perder el conocimiento.

Luego de hallar con vida a la mujer de 28 años que estaba desaparecida desde el pasado 22 de septiembre, continúa la investigación del caso para determinar cómo llegó al lugar y si hay participación de terceros.

¿Cómo se enteraron del paradero de Rosa?

Análisis de cámaras de seguridad, georeferención de su celular fueron parte de las diligencias que se realizaron para ubicarla. Mientras se esperaban esos resultados, una llamada dio pistas de su ubicación.

"Recibimos justamente el comunicado de que había sido hallada una mujer en un pozo en el sector de La Mula. Al parecer una persona escuchó gritos de ayuda, y se concurre justamente a verificar lo que había ocurrido, y en un cerro que está en ese sector se puede percatar que dentro de un hoyo se encontraba justamente una mujer atrapada", contó la fiscal de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco.

El Paso la Mula es un sector donde más de 2.500 familias han llegado a habitar durante los últimos tres años en la región de Tarapacá. Una toma donde, de acuerdo a las autoridades, proliferó el crimen organizado. No solo se acopian autos robados y se trafica droga, sino que también se lotean terrenos.

¿Cómo fue el rescate de la mujer encontrada en pique de Alto Hospicio?

A casi 12 metros de profundidad debió trabajar Bomberos para poder rescatar a Rosa, quien era buscada por su familia luego de no tener información de ella desde el 22 de septiembre, cuando salió de su trabajo a comprar.

En el lugar de difícil acceso cumplieron funciones cerca de 25 bomberos, los que trabajaron por más de dos horas y media.

"Llegando al lugar del pique nos entrevistamos inmediatamente, hacemos contacto visual con la señorita. Lo que nos explica la señorita es que cómo llega ahí lo desconoce. Lo que si ella logra hacer es escalar por una de las paredes del pique, llegando a una saliente del mismo", explicó Marco Opazo, de Bomberos de Alto Hospicio.

El hermano de Rosa, Cristián Mejías, contó que "ella nos habló, todavía estaba consciente, estaba deshidratada. Nos dijo que ella había llegado en un auto y había perdido el conocimiento. No tenía hematomas, no tenía golpes, no tenía nada de eso".

Desde Carabineros, el teniente coronel Cristián Candia, afirmó que "se están realizando todas las diligencias investigativas para establecer las formas, circunstancias y la dinámica de cómo esta persona llega al lugar".