"El criterio del Gobierno le hace bien al país": Monsalve por salida del general Ricardo Yáñez del mando de Carabineros

29 sept. 2024 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 29 de septiembre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue entrevistado en exclusiva en Meganoticias Alerta, ocasión en la que se refirió, entre otras cosas, a la salida del general Ricardo Yáñez del mando de Carabineros.

"El criterio del Gobierno le hace bien al país"

Respecto a la salida de Yáñez del mando de la policía uniformada, Monsalve valoró positivamente el trabajo que realizó el renunciado general durante cuatro años, dos y medio de los cuales fueron durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

"Al término de esos cuatro años, Carabineros es una institución que tiene más prestigio, que recuperó prestigio y confianza de la ciudadanía", dijo al enumerar las fortalezas que hoy tiene la institución.

"Yo tengo una evaluación positiva de la gestión del general Yáñez, con quien, por lo demás, nos tocó compartir trabajo durante dos años y medio, que fue cordial, fue de respeto, fue de colaboración y fue pensando en Carabineros y en el país", añadió el subsecretario.

Al ser consultado si ante esta buena evaluación no se pensó en retrasar la salida de Yáñez, descartando el "Criterio Tohá" y así dar una señal de unidad frente a la delincuencia, el militante PS dijo que "no está en duda la unidad del trabajo con Carabineros o la Policía de Investigaciones. Si yo me fuera mañana, esa unidad no se pondría en cuestión y cuando cambia una autoridad tampoco".

Monsalve pidió dejar de lado el criterio del Gobierno y respetar el criterio que tenía el propio Yáñez: "Dijo que él jamás se iba a sentar en el cargo de general director en una formalización. Ese no es un criterio del Gobierno, ese es un criterio del general Ricardo Yáñez. Siempre lo dijo así".

"Quiero resaltar la coincidencia del general con el Gobierno. Si uno toma el criterio del Gobierno y toma el criterio que el general estableció, son criterios similares", afirmó.

El subsecretario descartó de plano una presión del Ejecutivo en el criterio adoptado por Yáñez. "Te aseguro que un general director de Carabineros no se somete a esa presión. Lo que él dijo son sus convicciones y creo que hay que ser respetuoso también de lo que las personas dicen, sobre todo cuando ocupan cargos de ese nivel", le contestó Monsalve al periodista Daniel Silva.

"Creo que el criterio del Gobierno no está sujeto a una institución en particular y creo que le hace bien al país (...) No es bueno perjudicar a las instituciones, ni públicas, ni privadas. Las personas que cumplen niveles de autoridad (...) no tienen que afectar a las instituciones", cerró.

Todo sobre Manuel Monsalve