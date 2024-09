"No tenemos por qué andar dando agua": Organización del Día del Tulipán apunta a falta de educación cívica tras críticas

26 sept. 2024 - 19:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara Chileno Holandesa de Comercio, también llamada Holland House Chile, respondió a las críticas por la organización en el Día del Tulipán, celebración que se llevó a cabo hoy día con la entrega gratuita de 50 mil ejemplares de estas flores en el frontis del Centro Cívico Teatro Municipal de Las Condes, Región Metropolitana.

Sin embargo, lo que debía ser una actividad tranquila y alegre terminó con largas filas, aglomeraciones, personas desmayas y desórdenes, que provocaron que Carabineros interviniera con el carro lanzaaguas.

¿Qué dijo la organización del Día del Tulipán?

En conversación con Meganoticias, Marcelo Wachtel, gerente de la Cámara Chileno Holandesa de Comercio, señaló que "llegó una cantidad desbordante de gente que nadie imaginó ni pudo prever, muchísimo más que en año anteriores, y por temas que pudimos observar de falta de educación cívica la gente empezó a infiltrarse en la fila, no respetando a los adultos mayores, que estaban perfectamente ordenados desde la mañana".

"En minutos antes nos vimos obligado a hacer la apertura un poquito antes... para poder ayudar a descomprimir a la gente que se estaba aglomerando en el frente de la municipalidad", sostuvo.

"No tenemos por qué andar dando agua"

Pese a esto, según consignó BiobioChile, Wachtel evaluó positivamente la actividad, afirmando que "la organización estuvo bien. Se anticipó un poco la hora de apertura porque se estaba desbordando (…) esto se viene organizando hace tres meses, no es una cosa que se hizo de un día para otro, no es primera vez que se hace".

De todos modos, reconoció que los asistentes "se subieron sobre las plantas rompiendo los jardines. La educación cívica no contribuyó a esto. En otros países uno hace un evento así; el ejemplo de mi país, de Países Bajos, tú haces un evento así y es totalmente ordenado. Aquí en Chile la cuestión es un poco distinta (…) si la gente no se porta bien, llega en masa en los números que llegaron, no hay organización que aguante".

"Acá hay auspiciadores que están regalando y es su decisión de venir acá, pararse, hacer hora para buscar las flores. Nosotros no tenemos por qué estar dando agua ni colaciones. Si la gente sabe que se tiene que parar en una fila, que venga con su botellita de agua", sentenció.