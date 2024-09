Por reclamos sobre caída de cabello e irritación: Sernac oficia a empresa de shampoo

26 sept. 2024 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a L’OREAL Chile S.A. para que, entre otras cosas, informe el número de reclamos que han recibido, el tipo de respuesta entregada a los afectados y también si han otorgado algún tipo de solución a quienes han reclamado.

Esto luego de que distintos usuarios reclamaran a través de distintos medios y también ante el Servicio, distintas consecuencias debido al uso de distintos productos de la línea Elvive Hidra Hialurónico de L'Oreal.

Entre las quejas esgrimidas por los consumidores se destaca que al usar el artículo este provocaría, entre otras cosas, irritación, cambios capilares relevantes y caída de cabello en grandes cantidades.

En todo caso, hasta ahora, el producto en cuestión no ha estado asociado a ningún tipo de alerta de seguridad por parte del propio Sernac o el Instituto de Salud Pública (ISP). A pesar de lo anterior, la entidad ha tomado cartas en el asunto, considerando la cantidad de alegatos presentados.

De la misma forma, hizo un llamado a los consumidores a estar atentos a los eventuales problemas que puede traer la aplicación del producto y suspender inmediatamente su uso y reportar en el sitio web del Sernac antecedentes como: el lote del producto, fecha de vencimiento, tiempo de uso, entre otros que se consideren relevantes.

Además del oficio mencionado anteriormente, se solicitó a la empresa que informe los resultados de los análisis de laboratorio que están asociados a la calidad del producto, desempeño y la composición bioquímica de la línea de productos asociados a "Elvive Hidra Hialurónico".

El testimonio de una afectada

Una de las personas que habría sufrido consecuencias a propósito de la aplicación del producto señaló que "hace algunos meses me percate que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés jamás pensando que era culpa de los productos".

"Fui al psicólogo y me recetaron Vitaminas de biotina, para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos, cabe destacar que nunca he tenido problemas de caída de cabello", agregó.