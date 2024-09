"Los funcionarios estaban aterrados": El relato de dirigenta tras amenazas de delincuentes en Cesfam de Puente Alto

26 sept. 2024 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Nelly Martínez, presidenta del Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez de Puente Alto, conversó este jueves con Meganoticias, luego de que delincuentes llegaran hasta el recinto médico amenazando a los funcionarios de la salud.

Lo anterior, ocurrió luego de que se registrara una balacera en Bajos de Mena, que dejó un muerto y tres heridos. Una vez que los lesionados fueron trasladados hasta el centro de salud para ser atendidos por personal médico, se produjo el ataque al centro asistencial.

En ese instante, los atacantes amenazaron con "reventar" el lugar si es que se salvaba a dichos pacientes, lo que encendió las alarmas entre los trabajadores.

El relato de una funcionaria de la salud

Tras los minutos de tensión que se vivieron en el Cesfam, Martínez, quien es dirigenta y funcionaria del recinto, afirmó que "la situación que estamos pasando en el consultorio es bastante grave y pedimos a las autoridades que se preocupen un poco más del sector".

"Necesitamos más refuerzo de carabineros y que nos devuelvan carabineros a la unidad que tenemos en Bajos de Mena, porque tenemos una comisaría bastante bonita, pero el personal es muy bajo", sostuvo.

"Estaban desesperados afuera esperando su hora"

Respecto a las amenazas en el centro asistencial, la dirigente afirmó que "a mí me llamaron porque los usuarios estaban desesperados afuera esperando su hora y no podían salir los funcionarios, porque estaban aterrados y ellos, por su integridad física, no pueden llegar y salir porque están expuestos".

Al mismo tiempo, afirmó que los trabajadores de la salud "están bastante preocupados que las autoridades no se han presentado acá y necesitamos que se concrete algo hoy día, ya".

"Los funcionarios no pueden estar trabajando con la incertidumbre de que van a salir y van a estar amenazados. Es un problema para los funcionarios de la salud", añadió.