Marcela Cubillos: "Me parece realto el sueldo de la ministra Tohá para el desastre que tenemos en seguridad"

25 sept. 2024 - 21:32 hrs.

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", Marcela Cubillos, candidata a alcaldesa por Las Condes, abordó los cuestionamientos que han surgido luego de que se filtrara el millonario sueldo que recibía en la Universidad San Sebastián.

La exministra de Educación confirmó que recibía $17 millones brutos, lo que se traducía a $11 millones líquidos, y emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al Presidente Gabriel Boric por los salarios que ellos reciben de manera legal.

¿Qué dijo Cubillos sobre su trabajo en la Universidad de San Sebastián?

Cubillos contó que "yo trabajaba en la Universidad desde el año 2020, desde que dejé el Gobierno, de distintas maneras, con distintos contratos y con distintas dedicaciones horarias. Un minuto hacía muy pocas clases, cuando estaba la Convención hacía algunos cursos vespertinos".

"Lo que hay acá es un contrato en el que si tú le representas a la universidad un valor importante, ellos lo definen, y lo definen de distintas maneras. En algunos casos tenía que hacer clases, en otros podía ser publicar libros, en otro era participar en actividades de charlas de liderazgo. Lo que sea, distintas cosas que estaban en un contrato y que por su puesto se cumplía en tiempo y forma, al pie de la letra", sostuvo.

"La universidad tenía una regla de que las clases, desde que se acabó el COVID, tenían que ser presenciales. Entonces, yo hacía clases con otro profesor. Si yo me pasaba un mes y medio haciendo clases yo, después había un mes que a lo mejor hacía las clases el otro profesor y el otro se dedicaba en hacer un libro en el que estaba trabajando, etcétera", explicó.

"Respetar la libertad de una organización privada"

Al ser consultada si hay otros profesores a los que les paguen lo mismo, indicó que "yo creo que ahí es donde está la discusión de fondo, que es donde a mi me parece que hay un atentado brutal en esta discusión a la libertad. Porque si para la universidad yo representaba un valor importante, que ellos avaluaron en un determinado sueldo, que por su puesto era un muy buen sueldo, la universidad es libre de fijar esos sueldos. Si a otros académicos los avaluaban distintos, bueno, les fijarán otros sueldos".

"Aquí yo creo que lo importante es respetar la libertad de una organización privada. Los sueldos y las políticas de remuneraciones los fija la Universidad San Sebastián y si yo u otros exministros les asignábamos un valor que la universidad lo reconocía a través de un sueldo, allá ellos", aseveró.

Respecto a si considera que su salario era justo, cuestionó: "¿Quién define el sueldo justo? ¿Lo define el hermano de Boric?, ¿lo define el Presidente Boric?, ¿lo define el Frente Amplio?, ¿lo define los periodistas?, ¿lo definen los matinales? ¿El sueldo justo de qué?".

"Yo creo que acá lo que hay es un ataque frontal a la libertad y que a lo mejor algunos creen que pueden tomar palco mientras que el acusado sea otro", sentenció.

Asimismo, expuso que "yo tengo un sueldo, yo creo que muy superior a muchos profesores en la universidad, pero si la universidad le asigna un valor especial a mi presencia en su proyecto educativo... bueno, libertad, libertad de contratación, libertad de trabajo, libertad de empleo. Vuelvo a decir, si le produce a la universidad un valor adicional el que yo haya estado en la Convención para hacer clases de constitucional versus otros profesores que a lo mejor no estuvieron en la convención, o si yo por ser exministra u otros exministros... Es un proyecto educativo, es un proyecto educativo propio que se transmite además con total transparencia al alumnado".

"El alumno que entra y se matrícula en la Universidad San Sebastián, se matrícula en una universidad privada, sin gratuidad y con un proyecto educativo claro", afirmó.

"Ese alumno sabe que entra un proyecto educativo privado, porque acá, también se trató de hacer en la Convención y también se ha tratado de hacer en distintos intentos legislativos de la izquierda, que porque una universidad reciba fondos públicos el Estado la controle, entonces no habría universidades privadas", señaló, precisando que "obviamente que las universidades cumplen la ley, si son para fines educativos".

¿Qué dijo Marcela Cubillos sobre el oficio de la Superintendencia de Educación?

Sobre por qué cree que la Superintendencia de Educación ofició a la Universidad tras la filtración de su sueldo, respondió que "la Superintendencia pueden pedir lo que quieran".

"Las universidades tienen que cumplir con las normas legales y me imagino que tendrán que incorporar todos los antecedentes de un contrato real que existe y que se cumplió", recalcó.

"Yo no estoy en la cabeza del superintendente, a mí me parece que este es un trámite que va a durar repoco. Van a pedir información del contrato, se manda el contrato y se acabó el problema", aseguró.

En cuanto a la investigación de la Fiscalía, expuso que "aquí están presentando una denuncia por delitos que por cuya naturaleza yo no los puedo cometer, son delitos de funcionarios públicos. O sea, presentan una denuncia por delitos, por ejemplo, de soborno y cohecho, que los puede cometer un funcionario público. Yo no soy funcionaria pública".

Respecto al delito de financiamiento ilegal de la política, planteó que "yo dejé de trabajar en la universidad cuando partió la campaña, pero digo más aún: ¿qué es lo que es el financiamiento regular de la política?".

"Si yo hoy día dejé de trabajar en la universidad cuando partió mi campaña, pero hoy día cualquier candidato puede tener un sueldo en cualquier parte, en una empresa o para financiarse su vida mientras está en la campaña. ¿Ese candidato está con financiamiento irregular de la política?", cuestionó.

Asimismo, la candidata sostuvo que ella fue quien tomó la decisión de renunciar y no fue la universidad que se lo pidió. "Por un problema de tiempo, me quiero dedicar 100% en la campaña", dijo.

"Me parece realto el sueldo de la ministra Tohá para el desastre que tenemos en seguridad"

Al ser consultada por los emplazamientos sobre que la universidad es una lista de espera para figuras de la derecha que esperan ocupar algún cargo, señaló que "hay muchos políticos de izquierda que son contratados por la Universidad de Chile, otros por la Universidad Alberto Hurtado, otros por la Universidad de Santiago".

"¿Cuál es el problema de que la San Sebastián hubiera querido contratar profesores de derecha del gobierno de Sebastián Piñera?, las universidades son autónomas", aseveró.

Ante la pregunta de si considera que la universidad debe dar explicaciones por su sueldo, fue enfática al decir que "no, la política remuneración la aplica a la universidad, si quieren dar explicaciones ellos porque a lo mejor haya profesores que estén molestos o no... la política comercial la fija a ellos, yo no puedo decir si tienen que dar o no explicaciones. Hay gente que los sueldos de los diputados les parecen también altísimo".

"A mí me parece realto el sueldo que gana la ministra Tohá y todo el equipo de seguridad para tener el desastre que tenemos en materia de seguridad", agregó.

En ese sentido, cuestionó "si es que los sueldos que son legales, fijados por ley, a la ciudadanía le parecen justos".

"Yo le preguntaría a los chilenos si le parece justo que la ministra Tohá gane el sueldo que gana por tener el país sumido en la delincuencia. Si le parece justo que el señor Boric gane el sueldo que gane por tener un país completamente estancado y a la gente sin trabajo", sentenció.

Al ser consultada si situación podría causar molestia en los estudiantes que les cuesta pagar el arancel universitario, la exministra insistió que los alumnos saben a qué tipo de universidad ingresa y además indicó que "yo pienso que ante un alumno hoy día endeudado, primero el que tiene que responder es el presidente Boric por la cantidad de jóvenes que tiene endeudados y la cantidad de familias que tiene sin trabajo".

Cubillos responde a Boric

Este miércoles, el Presidente Boric manifestó que "en estos casos es la candidata Cubillos la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo. Si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la gran mayoría, sino del 100% de los académicos y académicas de Chile".

Ante estas declaraciones, la candidata sostuvo que "a mí me parece clarísimo que la elección del 27 de octubre nuevamente va a ser entre el octubrismo y la libertad, y el presidente Boric lo está manifestando claramente".

"Los mismos que ganamos hace dos años con el Rechazo, que era toda esta polémica de los sueldos, de los precios justos y todo, lo vuelven a reeditar ahora, y además quieren tomarse por asalto las instituciones privadas", expresó.

"Entonces, lo que vuelve a hacer el presidente Boric con sus declaraciones es demostrarnos a los chilenos que lo cubrimos está más vivo que nunca", sentenció.

Finalmente, descartó que la renuncia de Andrés Chadwick a la Universidad San Sebastián esté relacionada con su caso y manifestó que no cree que esto afecte a su candidatura.