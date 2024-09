"Al parecer eran menores": Video muestra a grupo de delincuentes agredir a conductor para intentar llevarse su vehículo

22 sept. 2024 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado por cámaras de seguridad de un sector residencial de la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, muestra cómo un grupo de delincuentes agreden a un conductor para intentar llevarse su vehículo.

"Al parecer eran menores"

A través del registro se puede apreciar cómo el grupo de cuatro antisociales transita por la calle con presunta normalidad, hasta que ven un auto detenido junto al camino y le abren la puerta al conductor con intención de obligarlo a bajarse para llevarse su vehículo.

Respecto a este hecho, el hombre afectado, quien no quiso revelar su identidad, contó a Meganoticias que "veo a los chicos caminando de reojo y yo me imaginé que venían de un carrete (...) y me abren la puerta, me insultan, me quieren sacar del auto".

"Yo no sé si actué bien o mal, pero mi reacción fue gracias a la adrenalina. Recibí un montón de insultos, escupitajos, y con mi gas pimienta al último chico, un gordito que iba en bicicleta, logré tirarle un poco de gas pimienta que le llegó de lleno a la cara", agregó.

Posteriormente, sostuvo que "lo peor es que arrancaron hacia un sector cercano, entonces yo sé que lo más seguro es que los vea más adelante".

Finalmente, aseguró que "al parecer eran menores (de edad), porque cuando yo me bajé los vi de mi tamaño, pero ahora viendo el video se ven más pequeños que yo, con suerte deben tener unos 17 años".

