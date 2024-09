Ministra Tohá tras disturbios en fonda de Lo Barnechea: "Carabineros ha decidido levantar informe"

21 sept. 2024 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, habló esta jornada de los disturbios vividos ayer viernes 20 de septiembre en una fonda ubicada en la comuna de Lo Barnechea, que terminó con la intervención de Carabineros y personas afectadas por los gases de las bombas lacrimógenas.

Al respecto, la autoridad dijo que “Carabineros levantará informe para saber si procedimiento fue correcto”.

Las frases de la ministra Tohá

Tras hablar en una pauta de prensa sobre seguridad vial, desde la Ruta 5 Sur, la jefa de cartera expuso que “lo que sabemos de Lo Barnechea es que un grupo de personas trató de entrar a un lugar por sobre el aforo permitido”.

Añadió que “Carabineros hizo procedimiento de orden público. Lanzó bombas lacrimógenas y actuó el carro lanzaaguas... El agua y, principalmente, el gas afectó a todo el público que estaba ahí. Se pasó de un momento de esparcimiento a un procedimiento policial... Por lo mismo, Carabineros ha decidido levantar informe de evaluación, que estará listo, ojalá el lunes, o los primeros días de la próxima semana y, con base en eso, definir si procedimiento fue correcto”.

Consultada por la opinión del Ejecutivo sobre lo ocurrido en ese espacio de disfrute para las familias en Fiestas Patrias, expuso que “si pedimos un informe, daremos opinión cuando tengamos el informe. No es habitual que en un evento, donde hay publico masivo, que no participa de algo irregular, se vea afectado por gases de bombas lacrimógenas... Eso no es lo se recomienda, en ese contexto, por eso vamos a esperar el informe”.

Inminente salida del general Yáñez

Finalmente, Carolina Tohá se refirió al caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debería dejar su cargo antes de ser formalizado el próximo 1 de octubre por "omisión en apremios ilegítimos" durante su gestión como director de Orden y Seguridad de la institución durante el Estallido Social.

“No hay elemento nuevo en su caso. Se conoce el criterio del Gobierno, pero eso no tiene que mezclarse con rol de justicia”, dijo la jefa de gabinete en referencia a la eventual pronta salida de Yáñez del mando de Carabineros.

