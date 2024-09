Video muestra violenta encerrona de delincuentes armados en Puente Alto: "Andan con la intención de matar"

20 sept. 2024 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado por una cámara de seguridad de una casa ubicada en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, muestra cómo un grupo de delincuentes armados perpetró una violenta encerrona.

"Son unos malditos gusanos

A través del registro se puede apreciar como el grupo de, aproximadamente, cinco antisociales armados se dirigen a las víctimas, amenazándolos con pistolas, mientras gritaban "bájate del auto".

Incluso, los delincuentes, quienes se trasladaban en dos vehículos, percutaron varios disparos al aire con la finalidad de intimidar a sus víctimas y concretar el robo.

Respecto a este hecho, uno de los afectados, quien no quiso revelar su identidad, contó a Meganoticias que "uno más que temor, teme por los niños... En realidad no les tengo miedo a estos tipos porque son menores de edad, (...) pero andan con la intención de matar".

"Lo que falta es mano dura. El alcalde acá no se hace presente donde nosotros vivimos, aquí no hay ninguna comisaría cercana, está todo lejos, los carabineros no llegan", agregó.

Finalmente, aseguró que "estamos aburridos porque somos gente de trabajo, gente de esfuerzo, y aquí nos están robando a todos. (...) A los niños le causan traumas, son unos malditos gusanos, no tienen otro nombre".

