Fiscalía por presunto parricidio en P.A.C.: Padre habría asesinado a su hija "bajo los efectos de estupefacientes"

18 sept. 2024 - 19:09 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, el Ministerio Público se refirió al presunto parricidio ocurrido hace unas horas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, en el cual una joven de 24 años habría sido asesinada por su padre.

¿Qué dijo la Fiscalía?

"Se recibió un llamado a Carabineros informando de un homicidio ocurrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el cual los primeros antecedentes darían cuenta que el imputado sería el padre de la víctima", señaló el fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Metropolitana Sur.

El persecutor explicó que, según los primeros antecedentes, "miembros del grupo familiar informan haber recibido un mensaje de WhatsApp informando que el padre habría matado a la hija, por lo cual se apersonó primero Carabineros y posteriormente la Brigada de Homicidios".

"Al parecer, los primeros antecedentes apuntarían a que el imputado habría ingerido algún tipo de sustancia de estupefacientes durante la noche y estaría todavía bajo estos efectos cuando había cometido el ilícito", añadió.

El fiscal McNamara precisó que esto es lo que se maneja de forma primaria, "toda vez que no hemos podido ubicar al imputado, no se ha presentado y no ha sido detenido".

Además, se informó que el imputado "tiene antecedentes por microtráfico y porte de arma de fuego. Estuvo un par de años privado de libertad y ahora acaba de recuperar la libertad hace un tiempo".

El fiscal indicó que la investigación continúa en desarrollo, la cual es llevada a cabo por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Todo sobre Policial