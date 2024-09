Vehículo es abandonado tras choque en Santiago: La patente no estaba en su lugar y su documentación no estaba en regla

16 sept. 2024 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito ocurrió en el centro de Santiago, Región Metropolitana, donde un vehículo impactó con una barrera de contención.

Pese a que la colisión fue de tal impacto que se activaron los airbags del automóvil, su conductor no fue encontrado en el lugar.

¿Qué se sabe del vehículo abandonado tras una colisión en Santiago?

Fue pasada las 05:00 horas, en la intersección de Alonso de Ovalle con San Francisco, donde el vehículo impactó con una barrera que colindaba con un semáforo.

Debido al accidente, personal policial se trasladó al sector y se encuentra con el automóvil destruido y abandonado, por lo que todavía no se logra esclarecer la participación de los posibles involucrados.

La situación entorpeció el tránsito del lugar, el cual es bastante concurrido por buses de la locomoción colectiva.

El vehículo no tenía la documentación en regla

De acuerdo a información de Carabineros, el automóvil tiene toda su documentación vencida. Por ejemplo, no cuenta con permiso de circulación, la revisión técnica está atrasada, no tiene seguro, además de que la patente no estaba instalada en el lugar que corresponde.

Cabe señalar que, por el momento, la información indica que el vehículo no cuenta con encargo por robo.

Si bien no se ha establecido la identidad del conductor, se pudo determinar que el dueño el automóvil tiene domicilio en la comuna de La Pintana.