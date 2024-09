Ministra Carolina Tohá en Meganoticias aborda actuar policial frente a delitos y los conflictos en el Poder Judicial

14 sept. 2024 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 14 de septiembre, en entrevista exclusiva con Meganoticias Alerta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la postura que mantiene el Ejecutivo frente al actuar policial ante el aumento de la violencia en los delitos.

Lo anterior, tras una serie de hecho violentas en las calles del país, que le han costado la vida a varias víctimas inocentes (como una mujer de 83 que falleció producto de una "bala loca").

¿Qué dijo la ministra Tohá?

En este punto y tras la consulta del conductor de Meganoticias Alerta, Daniel Silva, sobre la polémica del "gatillo fácil", la secretaria de Estado comenzó señalando que "proteger a las policías no es sinónimo de proteger el abuso policial. Uno protege a las policías en su actuación, de acuerdo a la ley, esa ley pasó en algunas versiones por redacciones inaceptables, y que como Ejecutivo nos opusimos a ella y finalmente sacamos una buena ley".

"Esa buena ley hoy le da protección a las policías. Eso no quiere decir que cualquier ley que busque proteger a las policías sea buena", agregó.

En la misma línea, aseguró que "en Chile queremos una policía que tenga protección, tecnología, protección ante los ataques, chalecos antibalas, y que cuando haya un procedimiento confiemos en que los mecanismos de investigación y evaluación van a actuar correctamente".

"La policía tiene sus estándares de cuándo actúa y cuándo no, y no recomienda sacar la pistola para cualquiera cosa, o responder a cualquier delito a disparos, eso no sería correcto", enfatizó.

Poder Judicial

Por otra parte, la ministra Tohá abordó la crisis del Poder Judicial, indicando que "la gravedad de los casos que se han conocido está en las características que tienen los actores involucrados. Casos de corrupción estamos permanentemente analizando, pero casos de corrupción en que se mencionaban abogados ligados al Ministerio del Interior, jueces de la Corte Suprema, exministros del Interior, es de una gravedad mayor".

"Cada vez salen más cosas. Cada vez hay más temas y actores que terminan involucrados directa o indirectamente con esta causa, por eso es motivo de tanta preocupación, y por eso es tan importante que todas las instituciones que tienen algún rol hagan bien su trabajo, lo hagan pensando en el país", sostuvo.

