Controversial medida en Coronel y Lota para Fiestas Patrias: Cierre de fondas será antes de medianoche por delincuencia

13 sept. 2024 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una llamativa medida decidieron adoptar las comunas de Coronel y Lota, en la región del Biobío, durante la celebración de estas Fiestas Patrias. Y es que bajo el argumento de la ola de delincuencia registrada en la zona, optaron por adelantar el cierre de las ramadas hasta antes de la medianoche.

¿A qué hora será el cierre de las fondas?

Se dice que en Coronel se realizan las terceras ramadas más grandes de Chile, con más de cien puestos, dos grandes fondas, ochenta cocinerías, juegos para los más pequeños, un parque de entretenciones y diversión para toda la familia.

Katherine Herrera, de la Asociación de Fonderos de Coronel, explicó que en estas Fiestas Patrias se busca "brindar un espacio seguro en la comuna, por lo tanto, tenemos contratadas cámaras de vigilancia, que están en puntos estratégicos ubicados y que son monitoreadas por Carabineros".

Precisamente para evitar que la delincuencia empañe las celebraciones, contarán conguardias privados y habrá presencia de personal de Carabineros.

Sin embargo, la medida más drástica y que ha generado algo de controversia fue poner un horario de cierre temprano: hasta las 23:30 horas.

"Hay que aprovechar los momentos, abrir un poco más temprano y tratar de que no pase nada", señaló un fondero, mientras que otro comentó: "Lamentablemente, la gente se enoja, porque no se quiere ir. Nosotros estamos cerrando y la gente quiere comprar y no podemos atender.

Por su parte, Katherine indicó que "igual podría ser un poco más extendido el horario, pero el año pasado tuvimos harta afluencia de público, estuvo bastante bueno".

La decisión fue tomada en conjunto con el municipio y la Asociación de Fonderos de Coronel a partir de la sugerencia de Carabineros, y que se basa en la ocurrencia de delitos en la comuna. A la fecha, van 13 homicidios.

En Lota también cerrarán temprano

En Lota, comuna vecina, también están trabajando en la instalación de una carpa gigante que albergará a 80 comerciantes y la fonda principal. Las celebraciones se desarrollarán al lado del estadio municipal y, al igual que en Coronel, se cerrará treinta minutos antes de la media noche.

"Sobre el horario, los locatarios no han presentado una queja", comentó Ricardo Estrada, administrador de las ramadas de Lota.

Por su parte, el alcalde Patricio Marchant, indicó que se trató de "una decisión personal. Yo la tomé con mi equipo y con Carabineros, porque el tema de la seguridad para nosotros es muy importante".

